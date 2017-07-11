Siemens подала иск о возврате турбин из Крыма
Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха») и петербургского совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин».
В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют «предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения — Тамань».
Речь идет о турбинах, которые были произведены совместным предприятием в Петербурге и затем куплены «Технопромэкспортом».
Ранее Siemens заявляла, что намерена через суд добиться возвращения своих турбин, которые по документам предназначались для теплоэлектростанции Тамани, но к лету 2017 года оказались в Крыму. Москва заявляла, что в Крыму находятся только турбины российского производства из российских компонентов.
Поставлять оборудование в Крым Siemens запрещено в связи с санкциями Евросоюза, которые ввели после присоединения полуострова к России.