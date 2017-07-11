Siemens подала иск о возврате турбин из Крыма

Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха») и петербургского совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин».

В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют «предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения — Тамань».

Речь идет о турбинах, которые были произведены совместным предприятием в Петербурге и затем куплены «Технопромэкспортом».