Как немецкие газовые турбины ввезли в Крым в обход санкций? Цепочка событий
В 2014 году, когда в Крыму прошел референдум по вступлению в состав России, Запад начал вводить в отношении полуострова экономические санкции. С июля Евросоюз запретил своим компаниям поставлять в Крым продукцию, связанную с энергетикой. Вскоре после этого правительство России решило построить две газовых теплоэлектростанции в Крыму и еще одну — по другую сторону Керченского пролива, в Тамани.
В августе 2015 года главный подрядчик крымских ТЭС, компания «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») объявила конкурс на четыре газовые турбины. Были закуплены агрегаты Siemens SGT-2000E, произведенные на только что запущенном российско-немецком совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Поставлять их «Техпромэкспорт» собирался не в Крым, а в Тамань, хотя там для ТЭС не нужно было столько турбин. Строительство в Крыму, тем временем, уже началось, а СМИ начали сообщать, что турбины изначально закупались для Крыма.
В июне 2016 года конкурс на строительство таманской ТЭС отменили, никто (в том числе закупивший турбины «Технопромэкспорт») не захотел в нем участвовать. Четыре турбины Siemens выставили на продажу, причем «Технопромэкспорт» опять формально предупредил, что использовать их для Крыма нельзя из-за санкций.
Через несколько месяцев, в декабре 2016 года Siemens прекратила поставки оборудования для турбин. Сами турбины «Технопромэкспорт» уже получил, но немецкая компания отказалась отправлять оборудование, без которого агрегаты не смогут работать. «Технопромэкспорт» пытался добиться возбуждения уголовного дела против Siemens. Продать уже поставленные турбины российская компания не смогла.
В июле 2017 года Siemens официально объявила, что, вопреки запретам компании, по крайней мере две турбины уже попали в Крым. Siemens теперь намерена добиться возбуждения уголовного дела против тех, кто нарушил контракт (и европейские санкции). Посол Германии Рюдигер фон Фрич уже сказал, что разбирательство должно проходить в России, а Siemens «была серьезно обманута».
В Кремле на заявления Siemens ответили, что в Крыму сейчас устанавливают турбины «российского производства, собранные в российских компаниях». А в министерстве энергетики заметили, что ТЭС в Крыму все равно будут запущены в срок, в 2018 году, даже если Siemens удастся отозвать свои турбины. Как в этом случае будут работать электростанции, не сообщается.
Обновление. 11 июля Siemens подала иск в московский суд с требованием вернуть свои турбины из Крыма в Тамань.