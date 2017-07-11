Как немецкие газовые турбины ввезли в Крым в обход санкций? Цепочка событий

В 2014 году, когда в Крыму прошел референдум по вступлению в состав России, Запад начал вводить в отношении полуострова экономические санкции. С июля Евросоюз запретил своим компаниям поставлять в Крым продукцию, связанную с энергетикой. Вскоре после этого правительство России решило построить две газовых теплоэлектростанции в Крыму и еще одну — по другую сторону Керченского пролива, в Тамани .

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В августе 2015 года главный подрядчик крымских ТЭС, компания «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») объявила конкурс на четыре газовые турбины. Были закуплены агрегаты Siemens SGT-2000E , произведенные на только что запущенном российско-немецком совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Поставлять их «Техпромэкспорт» собирался не в Крым, а в Тамань , хотя там для ТЭС не нужно было столько турбин. Строительство в Крыму, тем временем, уже началось, а СМИ начали сообщать, что турбины изначально закупались для Крыма.

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В июне 2016 года конкурс на строительство таманской ТЭС отменили, никто (в том числе закупивший турбины «Технопромэкспорт») не захотел в нем участвовать. Четыре турбины Siemens выставили на продажу , причем «Технопромэкспорт» опять формально предупредил, что использовать их для Крыма нельзя из-за санкций.

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Через несколько месяцев, в декабре 2016 года Siemens прекратила поставки оборудования для турбин. Сами турбины «Технопромэкспорт» уже получил, но немецкая компания отказалась отправлять оборудование, без которого агрегаты не смогут работать . «Технопромэкспорт» пытался добиться возбуждения уголовного дела против Siemens. Продать уже поставленные турбины российская компания не смогла.

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В июле 2017 года Siemens официально объявила, что, вопреки запретам компании, по крайней мере две турбины уже попали в Крым . Siemens теперь намерена добиться возбуждения уголовного дела против тех, кто нарушил контракт (и европейские санкции). Посол Германии Рюдигер фон Фрич уже сказал, что разбирательство должно проходить в России, а Siemens «была серьезно обманута».

В Кремле на заявления Siemens ответили, что в Крыму сейчас устанавливают турбины «российского производства, собранные в российских компаниях» . А в министерстве энергетики заметили, что ТЭС в Крыму все равно будут запущены в срок, в 2018 году, даже если Siemens удастся отозвать свои турбины. Как в этом случае будут работать электростанции, не сообщается.

Обновление. 11 июля Siemens подала иск в московский суд с требованием вернуть свои турбины из Крыма в Тамань.