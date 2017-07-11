Минэнерго пообещало запустить ТЭС в Крыму в 2018 году даже без турбин Siemens

Теплоэлектростанция в Крыму будет запущена в 2018 году даже если Siemens заблокирует поставку турбин. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

На вопрос о проблемах с поставками турбин Новак ответил, что «проект будет в любом случае реализован», хотя название Siemens не упомянул. По словам Новака, первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года.