Минэнерго пообещало запустить ТЭС в Крыму в 2018 году даже без турбин Siemens
Теплоэлектростанция в Крыму будет запущена в 2018 году даже если Siemens заблокирует поставку турбин. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
На вопрос о проблемах с поставками турбин Новак ответил, что «проект будет в любом случае реализован», хотя название Siemens не упомянул. По словам Новака, первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года.
«Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты. Первые блоки в первом квартале 2018 года будут запущены», — сказал министр.
10 июля Siemens объявила, что намерена обратиться в суд, так как минимум две турбины производства компании были поставлены в Крым в обход санкций. Поставками, как отмечало Reuters, занималась компания «Технопромэкспорт», которая входит в «Ростех».
По информации Reuters, в Крым поставили не две, а четыре турбины, которые формально покупались для электростанции в Краснодарском крае. Агрегаты произведены на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин».