Суд отказался арестовать турбины по иску Siemens

Электронное правосудие
10:28, 20 августа 2017
Надежный источник

Судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин отказался арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки. Решение об отказе от обеспечительных мер было вынесено 18 августа, внимание на него обратило РАПСИ.

Siemens пыталась добиться ареста турбин, поставленных по договору от 16 октября 2015 года. Ранее в компании заявляли, что минимум две из четырех турбин были затем отправлены в Крым вопреки санкциям.

Суд также отказался запретить российской компании «Технопромэкспорт» монтаж этих турбин. Судья Сорокин отметил, что Siemens не представила доказательств, что «Технопромэкспортом» «предпринимаются действия, в результате которых заявителю будет причинен ущерб».

Рассмотрение иска Siemens по существу начнется 18 сентября.

Официально о поставке своих турбин в Крым Siemens объявила летом 2017 года, хотя СМИ сообщали об этом и раньше. Немецкая компания обвинила своих российских партнеров в том, что ее ввели в заблуждение.
В России после заявлений Siemens признали, что произведенные по ее технологии турбины доставили в Крым. При этом в Кремле подчеркивают, что оборудование изготовили на территории России, а в «Технопромэкспорте» отмечают, что турбины затем модернизировали.

Турбины Siemens в Крыму

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