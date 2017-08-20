Суд отказался арестовать турбины по иску Siemens

Судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин отказался арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки. Решение об отказе от обеспечительных мер было вынесено 18 августа, внимание на него обратило РАПСИ.

Siemens пыталась добиться ареста турбин, поставленных по договору от 16 октября 2015 года. Ранее в компании заявляли, что минимум две из четырех турбин были затем отправлены в Крым вопреки санкциям.

Суд также отказался запретить российской компании «Технопромэкспорт» монтаж этих турбин. Судья Сорокин отметил, что Siemens не представила доказательств, что «Технопромэкспортом» «предпринимаются действия, в результате которых заявителю будет причинен ущерб».

Рассмотрение иска Siemens по существу начнется 18 сентября.