В России признали поставку турбин Siemens в Крым

Турбины, которые Siemens изготовила для Краснодарского края, были после модернизации доставлены в Крым. Об этом рассказали в «Технопромэкспорте» — «дочке» «Ростеха», которая была партнером Siemens.

Ранее в компании говорили, что немецкие турбины были модернизированы «под проект», не называя конкретный пункт назначения. «Технопромэкспорт» добавил, что предлагал Siemens выкупить турбины, но немецкая компания отказалась.

Siemens в ответ объявила, что сейчас готова выкупить свои турбины.

В «Ростехе» ранее говорили, что их дочерняя структура поставляла в Крым турбины, купленные на вторичном рынке. Для чего были первоначально предназначены турбины и у кого они были куплены, не сообщалось.