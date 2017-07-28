В России признали поставку турбин Siemens в Крым
Турбины, которые Siemens изготовила для Краснодарского края, были после модернизации доставлены в Крым. Об этом рассказали в «Технопромэкспорте» — «дочке» «Ростеха», которая была партнером Siemens.
Ранее в компании говорили, что немецкие турбины были модернизированы «под проект», не называя конкретный пункт назначения. «Технопромэкспорт» добавил, что предлагал Siemens выкупить турбины, но немецкая компания отказалась.
Siemens в ответ объявила, что сейчас готова выкупить свои турбины.
В «Ростехе» ранее говорили, что их дочерняя структура поставляла в Крым турбины, купленные на вторичном рынке. Для чего были первоначально предназначены турбины и у кого они были куплены, не сообщалось.
Siemens обвинила своих российских партнеров в том, что они намеренно ввели концерн в заблуждение, заказав четыре турбины для Краснодарского края, а потом поставив их в Крым. Поставка немецкого оборудования в Крым запрещена европейскими санкциями.
Немецкий концерн подал в суд на «Технопромэкспорт» и прекратил поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям.
В Кремле с начала июля 2017 года заявляли, что в Крым были поставлены турбины, местом изготовления которых является Россия, не называя их конкретную марку.