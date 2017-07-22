«Зато они помогали фашистам сжигать евреев». Телеканал «360» отреагировал на решение Siemens ограничить работу в РФ

Телеканал «360» вечером 21 июля опубликовал статью о решении немецкого концерна Siemens ограничить сотрудничество с российскими госструктурами из-за поставки газовых турбин в Крым в обход санкций. Статья называется так: «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев».

«Обвиняя Россию в незаконных действиях, Siemens, кажется, стал забывать, как в свое время сотрудничал с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных», — сказано во вводном абзаце.

Далее автор Анастасия Лежепекова рассказывает предысторию появления в Крыму турбин, произведенных при участии Siemens, но потом решает рассказать историю немецкого концерна, подробно останавливаясь на сотрудничестве компании с нацистской Германией.

«Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти», — пишет Анастасия Лежепакова и обозначает проблему: «Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом — сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?»