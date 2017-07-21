WirtschaftsWoche: Путин лично гарантировал властям Германии, что турбины Siemens не попадут в Крым

Президент России Владимир Путин давал властям Германии личные гарантии того, что газовые турбины Siemens не попадут в Крым. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет немецкое издание WirtschaftsWoche.

Обещание Путин дал на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем в сентябре 2016 года, утверждает источник издания. Затем правительство Германии передало эти гарантии Siemens, которая положилась на слово Путина.

Представитель немецкого министерства экономики и энергетики не подтвердил, но и не опроверг информацию о полученных гарантиях, отказавшись комментировать содержание закрытых переговоров. Siemens также отказалась от комментариев.

РБК писало, что Siemens в ситуации с турбинами полагалась на российские гарантии «на высоком правительственном уровне».