Siemens прекратила поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям

Немецкая компания Siemens заявила, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. Помимо этого Siemens уже начала разрывать лицензионные соглашения на поставку оборудования для электростанций.

В Siemens официально подтвердили, что все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens выходит из совместного российского предприятия «Интеравтоматика», которое, по данным Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым.

Siemens вновь предложила выкупить турбины обратно и аннулировать контракт.