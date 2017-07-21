Бакаро или баркарола?Тест «Медузы» и Mastercard о Венеции

Siemens прекратила поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям

Интерфакс
06:28, 21 июля 2017
Надежный источник

Немецкая компания Siemens заявила, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. Помимо этого Siemens уже начала разрывать лицензионные соглашения на поставку оборудования для электростанций.

В Siemens официально подтвердили, что все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens выходит из совместного российского предприятия «Интеравтоматика», которое, по данным Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым.

Siemens вновь предложила выкупить турбины обратно и аннулировать контракт.

В начале июля 2017 года Reuters сообщило, что турбины Siemens, изготовленные на заводе в Санкт-Петербурге, были доставлены в Крым, хотя изначально закупались для установки в Тамани. Поставка немецких турбин для теплоэлектростанций в Крыму нарушила бы санкции Евросоюза.
Российские власти заявляют, что в Крым поставлены турбины, произведенные на территории России, не уточняя, имеют они отношение к Siemens или нет.
Из-за нарушения контрактных обязательств Siemens подала в суд на своих партнеров в России. При этом Siemens не передала российским подрядчикам оборудование, которое необходимо для установки турбин.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться