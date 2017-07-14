Немецкие СМИ узнали о планах Siemens выйти из двух проектов в России

Компания Siemens после того, как турбины ее производства оказались в Крыму в обход санкций, рассматривает возможность выхода из двух крупных проектов в России. Об этом сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в компании.

В частности, по словам собеседников издания, исполнительный директор немецкого концерна Siemens Джо Кэзер изучает возможность прекращения участия в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Помимо этого, по данным источников, Siemens рассматривает и возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика». Эта компания, как сообщал Reuters, выступала одним из подрядчиков доставки турбин в Крым.

Пресс-секретарь Siemens Филипп Энч в комментарии РИА Новости назвал публикацию WirtschaftsWoche «спекуляцией».

«Мы говорили, что мы рассмотрим дальнейшие последствия. Это было в нашем заявлении, поэтому дальнейшие спекуляции я не могу комментировать», — заявил он.