Siemens обвинил «Технопромэкспорт» в введении в заблуждение о поставке турбин в Крым

«Технопромэкспорт» изначально покупал четыре газовые турбины у Siemens для электростанций в Крыму, а не для проекта в Тамани. Об этом говорится в исковых материалах, поданных Siemens в Арбитражный суд Москвы, с которыми удалось ознакомиться Forbes.

Siemens, следует из документов, считает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение.

В контракте с «Технопромэкспортом», подчеркивает истец, был специально прописан запрет на поставку оборудования в Крым и указано место разрешенного использования — на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Подписав контракт, считает Siemens, ответчик гарантировал, что турбины в Крым не попадут.