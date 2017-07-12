Siemens обвинил «Технопромэкспорт» в введении в заблуждение о поставке турбин в Крым

«Технопромэкспорт» изначально покупал четыре газовые турбины у Siemens для электростанций в Крыму, а не для проекта в Тамани. Об этом говорится в исковых материалах, поданных Siemens в Арбитражный суд Москвы, с которыми удалось ознакомиться Forbes.
Siemens, следует из документов, считает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение.
В контракте с «Технопромэкспортом», подчеркивает истец, был специально прописан запрет на поставку оборудования в Крым и указано место разрешенного использования — на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Подписав контракт, считает Siemens, ответчик гарантировал, что турбины в Крым не попадут.
Санкции, введенные Евросоюзом после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.
В июне 2017 года Reuters сообщало
, что в Крым были поставлены четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин». Турбины, как предполагалось, были проданы «Технопромэкспорту» для проекта в Тамани, а затем переправлены в Крым.
«Технопромэкспорт» (входит в концерн «Ростех») заявил
, что купил турбины для крымских электростанций на «вторичном рынке».
Siemens подтвердил, что как минимум две из четырех турбин, произведенных на его заводах, попали в Крым
, пообещав подать в суд на «Технопромэкспорт» за нарушение условий контракта.
11 июля иск Siemens к «Технопромэкспорту» был подан в Арбитражный суд
Москвы. Подробности иска не раскрывались. Представители немецкой компании заявили, что требуют вернуть в Тамань поставленное в Крым оборудование.