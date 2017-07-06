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Reuters: газовые турбины Siemens поставили в Крым вопреки санкциям

Reuters
21:37, 5 июля 2017
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Газовые турбины производства немецкой компании Siemens были поставлены в Крым несмотря на санкции, запрещающие европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование в области энергетики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с проектом.

По информации агентства, турбины были привезены в Севастополь с Таманского полуострова. Ранее Siemens сообщала, что намерена поставить турбины для проекта на Тамани, а не в Крыму.

В компании заявили, что «соблюдают все ограничения экспортного контроля» и не поставляли турбины в Крым. В компании отказались сообщить, известно ли им о поставке и намерены ли они участвовать в установке и обслуживании оборудования.

Турбины Siemens, официально предназначавшиеся для нереализованного проекта на Таманском полуострове, были произведены на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин», который принадлежит Siemens и компании «Силовые машины» Алексея Мордашева.

Поставка турбин Siemens в Крым станет проверкой границ дозволенного для европейских компаний после введения санкций ЕС. Прямой экспорт оборудования в Крым европейским компаниям запрещен, но не до конца понятно, как будет расцениваться поставка оборудования сторонними фирмами без уведомления производителя.

Reuters
О планах компании «Технопромэкспорт» купить газовые турбины Siemens для двух новых электростанций в Крыму в 2015 году сообщила газета «Ведомости». Тогда федеральный чиновник сказал газете, что турбины сначала отправят на Тамань, «но это формальность, чтобы обойти санкции».
В 2016 году агентство Reuters также писало о планирующейся установке турбин Siemens в Крыму. Представители Siemens тогда настаивали, что оборудование предназначено именно для Таманского полуострова.
После присоединения Крыма к России в 2014 году Евросоюз ввел запрет в том числе на экспорт технологий и оборудования в области энергетики на территорию Крыма.
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