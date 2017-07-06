Reuters: газовые турбины Siemens поставили в Крым вопреки санкциям
Газовые турбины производства немецкой компании Siemens были поставлены в Крым несмотря на санкции, запрещающие европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование в области энергетики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с проектом.
По информации агентства, турбины были привезены в Севастополь с Таманского полуострова. Ранее Siemens сообщала, что намерена поставить турбины для проекта на Тамани, а не в Крыму.
В компании заявили, что «соблюдают все ограничения экспортного контроля» и не поставляли турбины в Крым. В компании отказались сообщить, известно ли им о поставке и намерены ли они участвовать в установке и обслуживании оборудования.
Турбины Siemens, официально предназначавшиеся для нереализованного проекта на Таманском полуострове, были произведены на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин», который принадлежит Siemens и компании «Силовые машины» Алексея Мордашева.
Поставка турбин Siemens в Крым станет проверкой границ дозволенного для европейских компаний после введения санкций ЕС. Прямой экспорт оборудования в Крым европейским компаниям запрещен, но не до конца понятно, как будет расцениваться поставка оборудования сторонними фирмами без уведомления производителя.