Siemens подаст в суд на структуру «Ростеха» из-за поставки турбин в Крым в обход санкций

Reuters
14:35, 10 июля 2017
Надежный источник

Компания Siemens намерена подать в суд на лиц, причастных к поставке в Крым в обход санкций произведенных на ее предприятии газовых турбин для электростанций.

В Крым, говорится в распространенном компанией заявлении, попали как минимум две турбины Siemens.

«На протяжении нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, что поставок в Крым не будет, — сообщила компания. — Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к произошедшему».

Reuters уточняет, что речь идет о сотрудниках российской компании «Технопромэкспорт», которой были проданы турбины.

Источник в Siemens, пожелавший остаться неназванным, заявил Reuters, что компания предприняла все законные меры для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крыму оборудования, на которое распространяются санкции.

Санкции, введенные Евросоюзом после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.
В 2015 году «Ведомости» писали, что «Технопромэкспорт», входящий в состав «Ростеха», планирует купить турбины Siemens для электростанции в Краснодарском крае, а затем переправить их в Крым.
В июне 2017 года Reuters сообщало, что по такой схеме были приобретены и поставлены в Крым четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин».
Компания «Технопромэкспорт» заявила, что приобрела газовые турбины для строящихся в Крыму электростанций на вторичном рынке. В Siemens, в свою очередь, сообщили, что проведут внутреннее расследование сообщений о поставке в Крым оборудования в обход санкций.
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