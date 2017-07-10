Siemens подаст в суд на структуру «Ростеха» из-за поставки турбин в Крым в обход санкций

Компания Siemens намерена подать в суд на лиц, причастных к поставке в Крым в обход санкций произведенных на ее предприятии газовых турбин для электростанций.

В Крым, говорится в распространенном компанией заявлении, попали как минимум две турбины Siemens.

«На протяжении нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, что поставок в Крым не будет, — сообщила компания. — Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к произошедшему».

Reuters уточняет, что речь идет о сотрудниках российской компании «Технопромэкспорт», которой были проданы турбины.

Источник в Siemens, пожелавший остаться неназванным, заявил Reuters, что компания предприняла все законные меры для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крыму оборудования, на которое распространяются санкции.