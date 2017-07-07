«Ростех» объяснил поставку турбин Siemens в Крым в обход санкций

Обновление: Компания Siemens заявила, что проверяет сообщения о поставке своей продукции в Крым. «Мы серьезно относимся к таким слухам и создали специальную комиссию для проверки сообщений», — цитирует Reuters заявление компании. Пока же, подчеркнули в Siemens, никаких доказательств поставки турбин на полуостров нет.

Структуры госкорпорации «Ростех» приобрели газовые турбины производства немецкой компании Siemens для электростанций в Крыму на вторичном рынке.

Первоначально, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Ростеха», для крымских электростанций планировалось приобрести турбины производимые иранской компанией MAPNA. Однако стороны не смогли согласовать ряд технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был.

«В текущих обстоятельствах „Технопромэкспорт“ был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — сообщили в госкорпорации.