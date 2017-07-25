Срочно нужна газовая турбина. Где купить?

1 . Что случилось?

2 . А зачем мне вообще газовая турбина?

3 . Ну хорошо, турбину у Siemens купить не получится. Может, есть российские аналоги?

4 . А если мне нужны газовые турбины мощнее — как у Siemens?

5 . У кого брать газовые турбины за рубежом?