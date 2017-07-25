Срочно нужна газовая турбина. Где купить?
1
Что случилось?
Россия собирается объявить тендер о строительстве в Крыму парогазовой электростанции. Одновременно Siemens отказался поставлять оборудование для электростанций по российским государственным заказам. Немецкий концерн принял это решение после того, как четыре произведенные на совместном российско-германском предприятии газовые турбины SGT5-2000E мощностью 187 МВт каждая переправили в Крым для строительства электростанций в Симферополе и в Севастополе. Немецким компаниям запрещено поставлять оборудование в Крым в рамках европейских санкций в отношении РФ.
2
А зачем мне вообще газовая турбина?
Без них вы не сможете построить парогазовую электростанцию: она состоит из двух блоков — газотурбинной и паросиловой установок. Получится возвести только паротурбинную электростанцию. Коэффициент полезного действия таких тепловых электростанций достигает лишь 39%, а у парогазовых — 58%. Кроме того, газовые турбины дешевле, компактнее и меньше загрязняют окружающую среду.
3
Ну хорошо, турбину у Siemens купить не получится. Может, есть российские аналоги?
Есть. По данным «Коммерсанта», в начале 2017 года для Сакской ТЭЦ в Крыму собирались приобрести как раз полностью отечественное оборудование — четыре газовые турбины ГТА-25. Мощность этих газовых турбин, правда, составляет всего лишь 22,5 МВт.
4
А если мне нужны газовые турбины мощнее — как у Siemens?
Тогда придется искать газовые турбины за границей. Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110 (110 МВт), разработанная в 1990-х годах, перестала производиться из-за дефектов, выявленных во время эксплуатации. Сейчас проходят испытания ее модернизированной версии ГТД-110М. Компания «Русские газовые турбины» — совместное предприятие General Electric, «Интер РАО» и «Объединенной двигателестроительной корпорации» в Рыбинске — производит по лицензии только турбины 6F.03 мощностью 82 МВт.
5
У кого брать газовые турбины за рубежом?
Есть много компаний, которые производят турбины: индийская Bharat Heavy Electricals, японская Kawasaki Heavy Industries, итальянская Ansaldo Energia, американская Solar Turbines и многие другие. Но крупнейшими по объему рынка считаются три: General Electric, Siemens и Mitsubishi-Hitachi Power Systems. У каждой в ассортименте есть очень мощные газовые турбины. К примеру, General Electric производит газовые турбины мощностью до 544 МВт (9HA.02), а Mitsubishi Hitachi Power Systems — до 493 МВт (M701JAC).
6
И многим в России нужны газовые турбины?
На самом деле, нет. По оценке экспертов, спрос на новые турбины в России сейчас низкий — почти на нуле. Дело в том, что при нынешней стагнации в экономике новые мощности просто не нужны — в России есть даже переизбыток генерации. В то же время в Крыму дефицит электричества возникает регулярно, даже несмотря на поставки по энергомосту. Особенно нехватка мощности заметна в периоды пиковой нагрузки зимой.