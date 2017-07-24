Минэнерго объявит новый тендер на постройку еще одной электростанции в Крыму

По его словам, мощность новой станции составит 100-120 мегаватт, ее планируют построить на западе полуострова в районе Саки.

Россия намерена объявить новый тендер на постройку электростанции в Крыму. Об этом объявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

Сейчас в Крыму строят две теплоэлектростанции по 470 мегаватт в Севастополе и Симферополе для увеличения объема собственной генерации полуострова.

По заявлению немецкой компании Siemens, на эти электростанции отправили их парогазовые турбины, произведенные по контракту для Краснодарского края. В связи с этим Siemens приостановила поставку генерирующего оборудования российским госкомпаниям и обратилась в суд.