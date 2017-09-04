Мосгорсуд отказался освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».

Серебренников останется под домашним арестом до 19 октября. Ему разрешили ежедневные прогулки с 18:00 до 20:00. Кроме того, режиссеру разрешено видеться с адвокатом.

На заседании суда сторона обвинения просила оставить Серебренникова под домашним арестом. Защита добивалась его освобождения под залог.

Серебренников в своем выступлении в суде назвал предъявленные ему обвинения сфабрикованными и абсурдными. Он отметил, что всегда приходил на допросы по вызову следователя. По словам режиссера, скрыться от следствия он не может, поскольку у него изъяли загранпаспорт.

Защита Серебренникова представила в суде новый список поручителей — в нем 41 фамилия. Ранее за режиссера поручились еще 38 человек.

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