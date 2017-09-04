Серебренников назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения

Meduza
10:46, 4 сентября 2017
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Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве, назвал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и абсурдными. Об этом он заявил на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на домашний арест режиссера.

«Я честный человек, всегда занимался искусством, не занимался политикой, бизнесом и личным обогащением», — сказал Серебренников. Он поблагодарил людей, которые выступили в качестве его поручителей.

Выступая в суде, режиссер подчеркнул, что всегда являлся на допросы по вызову следователя. По словам Серебренникова, он не может скрыться от следствия, поскольку у него изъяли загранпаспорт.

Серебренников еще раз повторил, что занимался творческой работой и не касался экономической деятельности.

На заседании суда защита попросила освободить Серебренникова под залог. Сторона обвинения просит оставить режиссера под домашним арестом.

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