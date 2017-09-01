«Работы „Гоголь-центра“ я считаю образцовыми». Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Meduza
13:31, 1 сентября 2017
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Британский актер Иэн Маккеллен написал письмо в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Текст письма «Медузе» предоставили в пресс-службе театра.

Актер пишет, что был «удивлен и напуган», узнав об обвинениях в адрес Серебренникова, поскольку не верит, что тот мог сделать что-то, «что способно подорвать успех „Гоголь-центра“».

По словам Маккеллена, «Гоголь-центр» впечатлил его больше всех других мест, где он побывал во время визита в Россию в прошлом году. «Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра», — сказано в письме.

Маккеллен призвал «всех, кто в состоянии это сделать», поддержать Серебренникова и «дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом „Гоголь-центре“».

«Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства», — написал актер.

Письмо начинается словами: «Я 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из „Властелина колец“». Подписался актер как «сэр Иэн Маккеллен, кавалер Ордена Чести, Командор Британской империи».

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных его театральной компании «Седьмая студия» из бюджета РФ.
По делу также проходят несколько бывших сотрудников компании — генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева (они находятся в СИЗО) и гендиректор Юрий Итин (его посадили под домашний арест). По неподтвержденным данным, показания против Серебренникова дала Нина Масляева.
По версии следствия, Серебренников и другие руководители и сотрудники «Седьмой студии» завышали стоимость производства мероприятий для проекта «Платформа» и перечисляли полученные деньги фирмам-однодневкам, после чего «обналичивали и распределяли между соучастниками».
В защиту Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела выступили многие деятели театра и кино как в России, так и за рубежом.

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