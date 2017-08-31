В МХТ сыграли фрагмент спектакля Кирилла Серебренникова. Олег Табаков поддержал режиссера

Наталья Швец
12:10, 31 августа 2017
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Московский художественный театр имени Чехова на сборе труппы перед открытием сезона сыграл фрагмент спектакля режиссера Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира». Об этом написала в фейсбуке актриса театра Наталья Швец.

«Надеюсь, Кирилл [Серебренников] поставит на этой сцене еще немало хороших спектаклей», — сказал художественный руководитель театра Олег Табаков.

О.П.Табаков: "Надеюсь Кирилл поставит на этой сцене ещё не мало хороших спектаклей"

Опубликовано Наташей Швец 31 августа 2017 г.

Помимо «Зойкиной квартиры», Серебренников ставил в МХТ «Лес» и «Человека-подушку».

После сбора труппы МХТ в поддержку Серебренникова выступил режиссер Константин Богомолов. По его словам, расследование дела «Седьмой студии» не должно мешать работе Серебренникова.

«Мы все теряем от того, что художник не может работать над всеми проектами, которые он делает — спектаклями, фильмами. Можно по-разному относиться к Серебренникову, но нет сомнений, что его художественный продукт — редкого качества. А то, что касается юридических процедур, пусть все решит следствие», — цитирует Богомолова ТАСС.

При этом режиссер заявил, что не поддерживает «кликушеских призывов проводить забастовки, митинги». Кто именно призывает к забастовкам и митингам, Богомолов не уточнил.

Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он «организовал хищение не менее 68 миллионов рублей» сотрудниками основанной им «Седьмой студии». Деньги якобы затем обналичили. Режиссер отказался признать свою вину.
По делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (находится под домашним арестом), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (они содержатся в СИЗО). Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск.
В поддержку Серебренников выступили несколько сотен актеров, режиссеров и драматургов, Европейская киноакадемия и несколько европейских театров.

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