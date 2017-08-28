Иностранные деятели культуры призвали снять «сомнительные» обвинения с Кирилла Серебренникова

Немецкий режиссер Томас Остермайер организовал сбор подписей в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Подписи собирают на сайте Change.org.

В петиции утверждается, что дело против Серебренникова завели «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Авторы напоминают, что, по версии следствия, Серебренников и другие фигуранты получили деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», но не поставили его. На самом деле постановка имела большой успех.

«Не менее непропорциональным выглядит домашний арест, под который его [Серебренникова] поместили до суда», — говорится в петиции. Авторы и подписанты призывают прекратить преследование Серебренникова и снять «сомнительные обвинения против него».

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму», — сказано в обращении. Оно адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре России.

Под петицией уже подписалась актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран.