К делу Кирилла Серебренникова подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ

РБК
11:50, 29 августа 2017
Требует подтверждения

К делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», подключена Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщили источники РБК в спецслужбах.

По словам собеседников издания, это подразделение ФСБ, известное как 2-я служба, «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры».

С недавнего времени, рассказали источники РБК, 2-я служба курирует оперативную работу по делу «Седьмой студии». Его сотрудники, в частности, проверяют связи и контакты фигурантов дела.

«В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил бывший начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России Александр Михайлов.

«Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство», — добавил Михайлов. По его словам, «учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации, на их базе может осуществляться вербовка».

Получить комментарии в Центре общественных связей ФСБ и в пресс-службе Минкультуры РБК пока не удалось.

«Служба ​занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом, и в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника», — подчеркнул экс-глава ЦОС ФСБ Михайлов. По его словам, этот факт [подключения 2-й службы к расследованию] не свидетельствует, что власти воспринимают дело «Седьмой студии» как политическое: «Никакой идеологии там нет».

РБК
Сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ в январе провели выемку документов в Эрмитаже. Тогда были изъяты материалы, связанные со строительством нового хранилища фондов музея.
2-я служба ФСБ, по данным РБК, также участвовала в расследовании «дела реставраторов», фигурантом которого является замминистра культуры Григорий Пирумов и другие высокопоставленные сотрудники Минкультуры.
Сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ также были задействованы в расследованиях других резонансных дел, включая убийство политика Бориса Немцова.
О расследовании дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», стало известно в мае 2017 года. Дело, как объявлял СК, касается средств, выделенных «Седьмой студии» по линии Минкультуры в 2011–2014 годах. По последним данным, озвученным СК ущерб по делу «Седьмой студии» оценивается в 68 миллионов рублей.
Один из основателей «Седьмой студии», режиссер Кирилл Серебренников, несколько месяцев имел статус свидетеля по делу, но в ночь на 22 августа был задержан по подозрению «в организации хищения бюджетных средств» и отправлен судом под домашний арест. Серебренников свою вину категорически отрицает.
Обвинения по делу «Седьмой студии» также были предъявлены бывшему главному бухгалтеру компании Нине Масляевой, экс-директору Юрию Итину и бывшему генеральном продюсеру Алексею Малобродскому. Масляева и Малобродский были взяты под стражу, Итин отправлен под домашний арест. Еще один фигурант дела — исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова — объявлена в розыск.

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