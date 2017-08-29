К делу Кирилла Серебренникова подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ
К делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», подключена Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщили источники РБК в спецслужбах.
По словам собеседников издания, это подразделение ФСБ, известное как 2-я служба, «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры».
С недавнего времени, рассказали источники РБК, 2-я служба курирует оперативную работу по делу «Седьмой студии». Его сотрудники, в частности, проверяют связи и контакты фигурантов дела.
«В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил бывший начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России Александр Михайлов.
«Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство», — добавил Михайлов. По его словам, «учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации, на их базе может осуществляться вербовка».
Получить комментарии в Центре общественных связей ФСБ и в пресс-службе Минкультуры РБК пока не удалось.
«Служба занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом, и в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника», — подчеркнул экс-глава ЦОС ФСБ Михайлов. По его словам, этот факт [подключения 2-й службы к расследованию] не свидетельствует, что власти воспринимают дело «Седьмой студии» как политическое: «Никакой идеологии там нет».