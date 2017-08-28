Фигуранта «дела реставраторов» приговорили к условному сроку. Сразу после приговора его снова задержали сотрудники ФСБ

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который обвинялся в хищении денег при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве и других объектов. Суд также назначил ему штраф в 800 тысяч рублей.

Как сообщают «Фонтанка» и «Российская газета», сразу после оглашения приговора в здание суда пришли сотрудники ФСБ и задержали Дмитрия Сергеева по другому уголовному делу — о злоупотреблениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина.