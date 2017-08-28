Фигуранта «дела реставраторов» приговорили к условному сроку. Сразу после приговора его снова задержали сотрудники ФСБ
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который обвинялся в хищении денег при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве и других объектов. Суд также назначил ему штраф в 800 тысяч рублей.
Как сообщают «Фонтанка» и «Российская газета», сразу после оглашения приговора в здание суда пришли сотрудники ФСБ и задержали Дмитрия Сергеева по другому уголовному делу — о злоупотреблениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина.
В 16:30 в Куйбышевский суд вошли автоматчики. По информации «Фонтанки», Сергеева доставят в Москву для нового ареста.
По «делу реставраторов», помимо Сергеева, проходят замминистра Григория Пирумова, директор имущественного департамента ведомства Борис Мазо и глава госпредприятия «Центр реставрации» Олег Иванов. Все трое находятся под арестом. Сергеева судили отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием. По версии следствия, чиновники выдавали «Балтстрою» контракты за откаты.
Уголовное дело о хищениях при строительстве резиденций Путина заведено против начальника ФГУП «АТЭКС» Андрея Каминова. Его задержали в марте 2017 года. По версии следствия, при строительстве в резиденции Путина в Ново-Огарево было похищено около 230 миллионов рублей. В основном деньги выводились за счет закупок оборудования по завышенным ценам.