Мединский и партнеры Как бывшие коллеги по бизнесу помогают министру культуры России в его работе. Расследование Ивана Голунова

Министр культуры Владимир Мединский — самый резкий в высказываниях и одновременно самый деятельный член российского правительства. В 2016 году он назвал «мразями кончеными» всех, кто отрицает «подвиг 28 панфиловцев», рекомендовал чтить биографию Зои Космодемьянской как «житие святого» и желал тем, кто неосторожно высказывается по поводу Великой Отечественной, «гореть в аду». Возглавляемое им Российское военно-историческое общество также наращивает влияние: например, по его инициативе в центре Москвы поставили памятник князю Владимиру. Кроме того, Мединский известен публике как популярный писатель-беллетрист; однако не многие знают, что в прошлом он — еще и хваткий бизнесмен. Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил деловой опыт Владимира Мединского и круг его друзей — чтобы понять, как они занимают важные должности в структурах Минкульта и зарабатывают на организации патриотических мероприятий.

— Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, столько было обещаний…

— Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают — просите у них!

Так отвечал губернатор Самарской области Николай Меркушкин работникам завода «АвтоВАЗагрегат» (АВА), некогда крупнейшего поставщика комплектующих для автомобилей ВАЗ. Вскоре сотрудники предприятия-банкрота перекрыли федеральную трассу «Урал», а Меркушкин обвинил в дестабилизации ситуации в регионе власти США, которые осуществляют на территории области «план Даллеса»: по информации чиновника, людей провоцировал якобы приезжавший в Тольятти, где расположено предприятие, американский посол.

На деле же проблемы «АвтоВАЗагрегата» начались гораздо раньше — в 2009 году, когда завод сменил владельца. Среди новых управленцев оказались старые знакомые нынешнего министра культуры России Владимира Мединского. Одним из собственников стала Алла Волкова, бизнес-партнер родственников Мединского по управлению коммерческой недвижимостью. В совет директоров АВА избрали Егора Москвина, вместе с которым будущий чиновник в 1992 году основал пиар-агентство «Корпорация Я». А самое успешное подразделение завода возглавил однокурсник Мединского Дмитрий Осипов, впоследствии совмещающий работу на заводе с постом советника министра культуры (он курировал любимый проект начальника: создание новой экспозиции Тульского музея оружия). Бывший владелец АВА Сергей Сычев, продавший завод в 2013 году, также нашел работу в структурах Минкульта — он теперь курирует реставрацию и сдачу в аренду исторических зданий в Северо-Западном федеральном округе.

Уроженец украинского городка Смела Владимир Мединский сначала хотел поступать в Московское высшее военное командное училище, но не прошел медкомиссию — зато попал по конкурсу на факультет журналистики МГИМО. Окончив его, в 1992 году вместе с нынешним директором информагентства ТАСС Сергеем Михайловым и несколькими однокурсниками 22-летний выпускник основал PR-агентство «Корпорация Я». Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — МММ, Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен. Вскоре партнеры разделили бизнес: Мединский и его однокурсник Егор Москвин остались в «Корпорации Я», остальные открыли агентство «Михайлов и партнеры».

В 1998 году Мединский пошел в государственную сферу: сначала поработал в пресс-службе министерства по налогам и сборам, а потом по рекомендации своего начальника Георгия Бооса попал в штаб избирательного блока «Отечество—Вся Россия». В 2003 году на выборах в Госдуму Мединский возглавил избирательный штаб «Единой России» по Москве — и следующие восемь лет провел в парламенте. В 2011-м переизбраться ему не удалось (Мединский пытался сделать это в Курганской области). Впрочем, уже через полгода случились выборы президента; единорос был его доверенным лицом; и после победы Владимира Путина он стал министром культуры. «Задумайтесь: а ведь Путин действительно первый правитель России после Николая Романова, пришедший к власти стопроцентно законным путем, — размышлял Мединский вскоре после назначения. — И более — стопроцентно законно ее удерживающий».

Логика прихода Мединского на пост министра была неочевидной. Помимо одного месяца во главе думского комитета по культуре он не имел опыта в этой сфере — хотя уже успел стать известным писателем. Литературная карьера Мединского началась в 2009 году с книги про мировой финансовый кризис, написанной в соавторстве с коллегой по парламенту, журналистом Александром Хинштейном. Потом будущего чиновника заинтересовала история. Последовали: книга «Негодяи и гении PR. От Рюрика до Ивана III Грозного», художественный роман «Стена», серия «Мифы о России» (общий тираж которой, по утверждению издателей, лишь немного не дотянул до полутора миллионов экземпляров; «Мифы о России» долгое время удерживали лидерство продаж в своей категории не только в крупных книжных магазинах, но и в торговой сети Fix Price, работающей под слоганом «Все по 39 рублей»). В этих сочинениях Мединский пытался развеять типичные стереотипы, связанных с русскими, — о пьянстве, лени, технологической отсталости.

В новой должности Владимир Мединский принялся продвигать культурный патриотизм, причем зачастую с помощью своих старых партнеров по бизнесу и пиару.

Как Мединский реформирует мультфильмы и цирк

Мединский любит говорить о необходимости повышать эффективность работы учреждений культуры — однако понять, насколько эффективно работает его министерство, довольно трудно. Количество денег, которое выделяется Минкульту из бюджета по федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России», может меняться каждый год и зависит от выполнения целевых показателей. Согласно отчетности самого ведомства, оно в эти показатели четко укладывается: например, там указано, что доля фильмов российского производства в прокате в 2015 году составила 26% — как и было запланировано. Тем не менее, в Государственном докладе о состоянии культуры в РФ за 2015 год (его также готовят сотрудники министерства) указано, что доля отечественных фильмов в кинопрокате составила 17,9%.

Такая же ситуация и с другими показателями: министерство отчитывается, что в 2015 году Россию посетили 30,3 миллиона иностранных туристов, как и было запланировано, — однако по данным Росстата, таких граждан было 26,8 миллиона. Согласно отчету об исполнении ФЦП, охват населения библиотечным обслуживанием в 2015-м составил 37,68%, однако в ведомственной статистике Минкульта за 2015-й этот показатель составляет 35,5%. В ответ на просьбу «Медузы» объяснить разночтения представитель Минкульта сослался на разницу в методологии подсчетов разными подразделениями министерства и другими госорганами.

Претензии по цифрам к министерству возникали и у Счетной палаты, которая проверяла эффективность его работы в 2014 году, объявленном в России Годом культуры. Выяснилось, например, что из шести фильмов, на которые были выделены более миллиарда рублей государственных денег, в прокат вышли лишь три (и то — в 2015-м), а зрители стали смотреть российское кино меньше, несмотря на то, что количество его сеансов увеличилось. Невзирая на вложенные в развитие библиотечного дела 129 миллионов рублей, количество библиотек сократилось на 340, а пополнение книжных фондов — на 4%. Также аудиторов Счетной палаты возмутило, что не установлено никаких показателей эффективности для федерального казенного предприятия (ФКП) «Росгосцирк», в который входит несколько десятков региональных цирков.

Гендиректор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев, министр культуры Владимир Мединский, советник президента Владимир Толстой, губернатор Тульской области Владимир Груздев (справа налево) перед началом представления на арене Тульского государственного цирка после его реконструкции. 30 декабря 2015 года Фото: Андрей Варенков / Sputnik / Scanpix / LETA

Директором «Росгосцирка» в обход конкурсных процедур в 2014 году был назначен специалист по недвижимости Вадим Гаглоев — бывший чиновник московского департамента имущества, в прошлом владевший сетью ресторанов «Лимончелло» и торговым центром в Бирюлево, а также работавший советником у своего родного брата, который возглавлял Темпбанк (летом 2014-го попал под санкции США за сотрудничество с правительством Сирии). Новый глава госпредприятия должен был оптимизировать его работу, сократив расходы на треть, а персонал — на 10%. Наибольшее возмущение у цирковых артистов вызвала реформа системы кормления животных. По новым рационам львам, не считая витаминов, полагается в день шесть килограмм мяса, полкило курицы, пол-литра молока и одно яйцо (для сравнения: в московском зоопарке львы получают по 9,5 килограмма мяса в день). Рацион лошадей сократили с восьми кило сена в день до пяти. В рационе тюленей говяжью печень, креветки и осетрину заменили на кальмары, мойву и «другие виды недорогостоящих морских рыб». Медведям вместо салата, петрушки и укропа включили в рацион «траву и зеленые ветки», сделав пометку «Вдоволь».

При этом «Росгосцирк» активно занимается международным сотрудничеством — на официальном сайте госкомпании упоминаются Донецкая и Луганская народные республики, которые Россия официально не признает. Гаглоев — один из немногих госслужащих, неоднократно ездивших на юго-восток Украины, — встречался с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, помогал восстанавливать пострадавший от войны цирк в Луганске и даже заключал соглашение о сотрудничестве госкомпании с организациями непризнанных республик. Луганск и Донецк стали постоянными площадками для выступлений артистов: за последний год на территории ЛНР и ДНР госкомпания показала девять цирковых программ, в которых участвовали артисты «Росгосцирка».

В 2015 году Гаглоеву удалось добиться почти стопроцентного выполнения намеченного творческого плана «Росгосцирка» — однако зрителей это особенно не привлекло. На показах представления «Цирковой ампир» залы в среднем были наполнены лишь на треть (убыток от него составил 11,2 миллиона рублей); чуть лучше сработала программа «Ха-ха», но и из-за нее бюджет потерял четыре с лишним миллиона.

Чтобы увеличить посещаемость, Гаглоев затеял масштабную реконструкцию региональных цирков — по четыре-пять в год. Некоторыми из больших подрядов занимаются люди с не самым очевидным опытом: так, на реконструкцию Омского цирка 500 с лишним миллионов рублей получила московская компания «Строительные технологии», которая раньше занималась капремонтом жилых домов и принадлежит 33-летней уроженке Киева Антонине Сойко. Другими — люди, не чужие для Владимира Мединского и его команды: цирки в Туле и Рязани реконструируют (и получают за это почти 700 миллионов государственных рублей) компании, принадлежащие Евгению Луговитину, заместителю гендиректора инвестиционной компании «Велес-Капитал» Алексея Гнедовского, который увлекается военной истории России и входит в попечительский совет Российского военно-исторического общества (РВИО, председатель — Мединский).

Еще одним масштабным проектом Гаглоева стало превращение региональных цирков в кинотеатры. В рамках года российского кино на аренах предполагалось показывать фильмы отечественного производства, а цены на билеты сделать максимально низкими — от 50 до 100 рублей; для этих целей закупили технику на 206 миллионов рублей. Впрочем, по словам источника «Медузы» в Минкульте, цель этой программы состояла в основном в выполнении необходимого плана: прокатные компании не хотели показывать заведомо провальные фильмы, снятые на госденьги, в обычных кинотеатрах — так что нарастить долю российского кино было решено за счет цирков. Впрочем, оборудование вовремя не смонтировали, и показы так толком и не начались. Только в четырех цирках в День России, 12 июня, показали байопик легендарного борца «Поддубный» и военную драму «Цель вижу» (последнюю в обычном прокате посмотрели 37 тысяч человек). Остальные попытки провести кинопоказы не состоялись из-за отсутствия зрителей.

Летом 2016 года Вадим Гаглоев ушел в отставку «по собственному желанию». «Вся цирковая общественность фейерверки пошла заказывать, 99% артистов. Это событие действительно радостное для цирковой общественности», — говорил директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Официальный представитель Минкульта в разговоре с «Медузой» также оценил успехи Гаглоева сдержанно, сообщив, что с 2012 года посещаемость цирков упала на 39%.

Похожая история произошла и со студией «Союзмультфильм». В 2014 году Мединский назначил руководить студией успешного предпринимателя Андрея Добрунова, продюсера полнометражного мультфильма «Князь Владимир» и сверхпопулярного сериала «Маша и Медведь». Под его началом были запущены в производство десяток короткометражек для альманаха «Веселая карусель» (например, «Немытый пингвин» и «Пык-пык-пык»), а также началась работа над первым за долгое время полнометражным мультфильмом студии «Суворовъ», бюджет которого должен был составить 300 миллионов рублей. Также Добрунов привлекал сотрудников «Союзмультфильма» к работе над собственным проектом «Сергий Радонежский» на деньги «Ростеха». Однако в намеченные сроки мультфильмы готовы не были, а в апреле 2016 года Добрунов покинул свой пост. Официальная причина его ухода так и не была названа; с «Медузой» продюсер разговаривать отказался.

Исполняющим обязанности директором киностудии был назначен Глеб Давыдов — и сразу пообещал сделать «Союзмультфильм» российским аналогом Pixar. Владимир Мединский пообещал обеспечить надлежащий бюджет — и действительно, вскоре «Союзмультфильм» получил невиданные с советских времен госинвестиции: здание на улице академика Королева (плюс 340 миллионов рублей на ремонт помещений), 450 миллионов на обновление оборудования и еще почти сто миллионов — на запуск новых проектов. Тендер на ремонт новой штаб-квартиры студии выиграла компания «Стройкультура», связанная с родным братом замминистра культуры Владимира Аристархова. Также Давыдов пообещал создать детский онлайн-кинотеатр в партнерстве с Юлианой Слащевой — бывшей главой «СТС Медиа» и супругой все того же Сергея Михайлова, с которым Мединский вместе учился и начинал делать бизнес.

Директор концерна «Союзмультфильм» Глеб Давыдов. Москва, 29 ноября 2016 года Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Сам Глеб Давыдов тоже знаком с Мединским не первый год. До назначения в «Союзмультфильм» он был советником министра культуры и владельцем компании «Акцент групп», которая обеспечивала пиар-поддержку зарубежных гастролей «Росгосцирка», разрабатывала дизайн для выставок «РосИЗО» и даже поставляла 250 театральных биноклей «для нужд Минкультуры». А еще раньше у Давыдова с Мединским был совместный бизнес. В 2010-м Давыдов и Мединский как владельцы компании «Сельхозпредприятие Неро» скупили более 1300 гектаров земли в Ярославской области, чтобы выращивать экологически чистые овощи. Однако через три года Россельхознадзор обнаружил, что земля никак не обрабатывается, — и во избежание проблем она была продана неким Юрию Хлестакову и Надежде Васиной. Как удалось выяснить «Медузе», Хлестаков возглавляет компанию «Русский дом недвижимости», бенефициаром которой является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, а Надежда Васина ранее имела совместные бизнес-интересы с еще одним бывшим топ-менеджером Минкульта Борисом Мазо. Теперь же она владеет частным охранным предприятием «Святогор», которое обслуживает «Росгосцирк».

Как Мединский окружает себя друзьями

Владимир Мединский привык окружать себя людьми, с которыми был хорошо знаком прежде — он называет их «золотым фондом добросовестности, честности, порядочности». Работа в Минкульте не стала исключением. Первым замом Мединского был назначен депутат Мособлдумы, член политсовета «Единой России» в Московской области Владимир Аристархов, вместе с которым Мединский в 2000-х годах пытался издавать газету «Наше время». Департамент контроля и кадров Минкульта возглавила главный бухгалтер «Корпорации Я» Ольга Генерозова. А своим заместителем, курирующим реставрационные и строительные работы, Мединский назначил девелопера Григория Пирумова, вместе с которым до этого два года прожил в одном подъезде роскошного дома напротив Третьяковской галереи (всего квартир в подъезде Мединского и Пирумова восемь).

Другим источником кадров Мединского стали люди, знакомые ему по совместной работе в «Единой Россией». Институт культурного наследия возглавил Арсений Миронов, работавший с партией политтехнолог, в последнее время занимавший пост директора гимназии Святителя Василия, основанной бизнесменом Константином Малофеевым. Ректором Московского института культуры был назначен Иван Лобанов — в прошлом помощник нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина и замруководителя аппарата российского правительства.

Музейно-выставочным центром «РосИЗО» стал руководить один из основателей движения «Молодая гвардия „Единой России“» Сергей Перов, который также работал в администрации президента и вице-губернатором Московской области, отвечавшим за молодежную политику и культуру. Вскоре после этого «РосИЗО», в распоряжении которого прежде имелся только один выставочный зал в Люблино, получило павильон «Культура» на главной аллее ВДНХ — а в мае 2016 года Мединский объявил об объединении «РосИЗО» с Государственным центром современного искусства (ГЦСИ). Действиями этой институции министр был недоволен: например, ГЦСИ проводил премию «Инновация», на которую номинировались оппозиционные арт-группа «Война» (за акцию «*** в плену у ФСБ») и художник Петр Павленский (за акцию с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке). Одним из первых распоряжений Перова после объединения стала отмена выставки «Польский перфоманс 1967–1989»; работы некоторых художников чиновник счел слишком провокационными.

Работали в структурах «РосИЗО» и еще более близкие министру люди. В 2015 году журналисты РБК обнаружили в списке руководителей компании сестру Мединского Татьяну. Мединская, оказавшаяся заместителем генерального директора центра, до работы в структурах Минкульта занималась управлением семейными активами в недвижимости — в частности, мини-отелем «Ломоносов» на Мичуринском проспекте в Москве. Сам Мединский заявил, что узнал о трудоустройстве сестры «последним», однако вскоре после публикации РБК его сестра сменила фамилию, став Зуйковой и пропала из списка сотрудников «РосИЗО».

После назначения Мединского министром интерес к организации культурных мероприятий начали проявлять и бывшие сотрудники «Корпорации Я». Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост директора «Санкт-Петербургского культурного форума», а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5 миллиона рублей. Фирма проводит фестиваль народных ремесел, организует конгресс «Отдых в Крыму» и издает журнал «Охраняется государством». Еще один сотрудник пиар-агентства Василий Борматин, руководивший работой в регионах, заключил с Минкультом контракты на организацию Международного фестиваля юмора и семинаров «Управление продвижением турпродукта на внутреннем и мировом туристских рынках». Тендеры на проведение этих мероприятий выиграла учрежденная Борматиным автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр социальных инициатив». Ранее этот центр привлекался к общественной экспертизе законопроектов, внесенных депутатом Госдумы Владимиром Мединским, — а учрежденная Борматиным и его коллегой по «Корпорации Я» Евгением Терентьевым, «Организация социально-ответственных курильщиков» активно участвовала в обсуждении предложенных Мединским поправок в закон «Об ограничении курения». По данным ЕГРЮЛ, Терентьев также возглавлял компанию «Стратегические коммуникации», которая за последние четыре года выиграла несколько десятков тендеров Минкульта на сумму более 90 миллионов рублей. Основала компанию «Стратегические коммуникации» в 2012 году 19-летняя студентка МГИМО Полина Волкова, дочь сенатора Юрия Волкова и его жены, совладелицы «АвтоВАЗагрегат» (им управляют знакомые Мединского) Аллы Волковой. Сейчас она владеет рядом объектов недвижимости вместе с супругой министра Мариной Мединской.

В последние месяцы новой кузницей кадров Минкульта оказалось основанное по инициативе Мединского Российское военно-историческое общество. Оттуда на работу в министерство перешли бывший директор музея военной истории общества Амуланга Учурова (теперь — начальник отдела музеев Минкульта), глава департамента военно-исторического наследия РВИО Алексей Лебедев (теперь руководит дирекцией культурно-массовых мероприятий и ФГУП «Росконцерт») и советник исполнительного директора РВИО Игорь Корнеев (теперь — директор музея-заповедника «Бородинское поле»).

Как Мединский управляет реставрационными работами

Летом 2015-го продюсер Александр Роднянский и режиссер Дмитрий Месхиев начали снимать фильм «Стена» по одноименному роману Владимира Мединского. В центре сюжета — оборона Смоленска, осажденного польскими войсками в 1609–1611 годах. Роман, написанный еще в 2011-м, оказался популярным среди региональных театральных режиссеров: шумные премьеры состоялись в Приморском и Смоленском драмтеатрах. Столичная премьера по инсценировке, написанной главредом «Литературной газеты» Юрием Поляковым, случится в начале 2017 года на сцене МХАТ им. Горького.

Четырехчасовой фильм Месхиева по роману министра культуры показали 4 ноября 2016 года, в День народного единства, на телеканале «Россия». Съемки фильма велись в Псковской области, где кинорежиссер возглавляет Театрально-концертную дирекцию. Одну из главных женских ролей в фильме сыграла дочь губернатора Андрея Турчака Ольга, а роль палача Ивашки исполнил депутат, зампред комитета по законодательству и местному самоуправления заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов. Съемки штурма Смоленска велись на территории Изборской крепости, реставрацию которой незадолго до этого завершила компания «Балтстрой».

Работы по реставрации крепости стали одним из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении замминистра культуры Григория Пирумова, его подчиненных и владельцев реставрационных компаний. «Надеемся, суд будет справедлив. Верим в своих коллег. Это недоразумение. Молимся за тех, кто там», — таким было первое заявление представителя Минкульта в марте 2016 года, после ареста замминистра Пирумова и некоторых других высокопоставленных сотрудников ведомства.

«Сначала все подумали, что это очередной розыгрыш», — вспоминает один из сотрудников ведомства в разговоре с «Медузой». В 2015-м Пирумова уже «арестовывали»: его мать стала жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что ее сын арестован и потребовали денег за отказ в возбуждении уголовного дела. Пенсионерка передала мошенникам 900 тысяч рублей за «освобождение сына». Позже выяснилось, что Григорий Пирумов не подходил к телефону, потому что был в командировке — он инспектировал проведение реставрационных работ в регионах.

Помимо Пирумова и его ближайшего соратника Бориса Мазо, возглавлявшего в Минкульте департамент управления имуществом и инвестполитики, правоохранительные органы задержали и руководителей компаний-подрядчиков ведомства — директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева и советника гендиректора компании «Линнит-Консалт» Никиту Колесникова.

1 — АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад», ЗАО «Стройкомплект», ЗАО «Служба заказчика», ООО «Тулареставрация»; 2 — Государственные реставрационные компании, подчиненные Минкульту: ФГУП «ЦНРПМ», ФГУП «МНРХУ», ФГУП «Ресма», АО «Спецпроектреставрация»; 3 — ООО «Горизонт», ООО «Квадр», ООО «Реставрационный проект», ООО «Ремстрой», ООО «Растр», ООО «Мехстройтранс»; 4 — ЗАО «Ренессанс-Реконструкция», ЗАО «Фирма Пик», ООО «Баст», ООО «УК „Управпроект“», ООО «Опрстрой»; 5 — ООО «РСК „Возрождение“», ООО «Дирекция реставрационно-строительного контроля»

«Медуза» проанализировала тендеры на проведение реставрационных и строительных работ, объявленные структурами Минкульта в 2012–2016 годах, на общую сумму 109,4 миллиарда рублей — и выяснила, что почти 40% контрактов заключили структуры, аффилированные с «Балтстроем» и бизнесменом Никитой Колесниковым. Эти компании начали проявлять активный интерес к тендерам Минкульта с лета 2012-го, вскоре после появления в ведомстве девелопера Григория Пирумова, соседа Мединского по дому напротив Третьяковской галереи.

Большинство фигурантов «дела Минкульта» были знакомы друг с другом задолго до совместной работы в министерстве. Супруга и дочь Григория Пирумова и структуры Никиты Колесникова владеют долями в небольшом московском банке «Нефтяной альянс», который в последнее время активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова — Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов строительства (ДИПС) Москвы контролировал более 80% первичного рынка жилья в столице. В ДИПСе начал карьеру чиновника и Григорий Пирумов: в 2000 году он был назначен начальником управления реализации жилищных программ, где курировал распределение квартир, которые передавали городу компании-застройщики.

Для регистрации прав собственности на недвижимость правительство Москвы в 1999 году основало «Мосжилрегистрацию», которое возглавил Борис Мазо. Вскоре «Мосжилрегистрация» обросла множеством частных посреднических компаний — «Центр технологических услуг», «Мосгоруслуга», «Гид в праве», — оказывающих платные услуги в «содействии по сбору и подготовке документов». В середине 2000-х годов, после ряда скандалов Краснянский и Пирумов покинули госслужбу; а когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, большая часть функций «Мосжилрегистрации» передали в новые многофункциональные центры «Мои документы».

Впрочем, владельцы посреднических компаний, обслуживающих «Мосжилрегистрацию», вскоре нашли новые возможности для заработка. «Мосгоруслуга» выиграла несколько тендеров Минкульта на ведение электронной базы данных по объектам культурного наследия, получив за это почти 270 миллионов рублей. Гендиректор компании «Гид в праве» Игорь Джерапов возглавил ФГУП «Росгосэкспертиза», утверждающее сметы на реставрационные и строительные работы на объектах Минкульта. А владелец «Гида в праве» Сергей Зайцев создал компанию «СО „Торги и консалтинг“», которая в 2014–2015 годах стала агентом Минкультуры по организации и проведению тендеров. В 2015-м директор «СО „Торги и консалтинг“» Олег Иванов распоряжением Пирумова был назначен главой ведомственной организации «Центрреставрация» — основного заказчика реставрационных работ на объектах Минкульта (Иванов арестован в марте 2016-го по делу Минкульта). Директор одного из подразделений «Центра технологических услуг» Надежда Васина, которое было ликвидировано после создания многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы», зарегистрировала ЧОП «Святогор» — оно занялось охраной объектов «Росгосцирка». В 2014 году Васина стала владельцем сельхозугодий в Ярославской области, принадлежавших Владимиру Мединскому и нынешнему директору «Союзмультфильма» Глебу Давыдову.

При этом знакомым Пирумова удалось заработать и на создании МФЦ. В 2011–2014 годах компании, подконтрольные Никите Колесникову, выиграли несколько десятков тендеров на обустройство помещений под центры госуслуг на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей. Кроме того, более 700 миллионов рублей компании Колесникова получили в ходе строительства Многофункционального миграционного центра, где получают трудовые патенты мигранты, работающие в Москве.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, рассказывал адвокат Пирумова Федор Куприянов. Однако в ходе расследования размер ущерба может вырасти до 600 миллионов рублей, прогнозирует источник «Медузы», знакомый с ходом следствия. Только на одном из объектов — реставрации Новодевичьего монастыря, — обвиняемые, по версии следствия, присвоили не менее 50 миллионов из 127 миллионов рублей.

Мединский не стал увольнять подчиненных после их ареста, заявив: «Пока приговор не вынесен, не считаю возможным отрекаться от подчиненных. Это было бы как минимум не по-мужски». К декабрю 2016-го свою вину признали все арестованные по «делу Минкульта». Последним заключил сделку со следствием сам замминистра Григорий Пирумов, который вскоре после этого отправил в министерство заявление об увольнении «по собственному желанию». Ранее признали свою вину (и даже собрали около 10 миллионов рублей на погашение ущерба) остальные подозреваемые.

После признаний арестованных подрядчиков Минкульта и чиновников, получавших откаты, стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом. Каждый год замминистра Григорий Пирумов утверждал список объектов для проведения строительных и реставрационных работ. Подведомственный Минкульту ФГУП «Центрреставрация», возглавляемый бывшим директором компании «Торги и консалтинг» Олегом Ивановым, выбирал проектировщика, которым зачастую выступали подведомственные или дружественные Минкульту компании. Задача проектировщика — увеличить смету проекта за счет повышения расценок и включения в нее работ, выполнение которых сложно проверить — и которые не отражаются на внешнем виде объекта. Готовая смета утверждалась специализированным центром в области реставрации «Росгосэкспертиза», который возглавляет бывший директор посреднической компании «Гид в праве» Игорь Джерапов. После получения положительной экспертизы агент Минкульта — компания «Торги и консалтинг», которая устанавливала критерии для участников тендера, тем самым ограничивая их круг, — объявляла тендер на выполнение работ.

По ходу реставрации чиновники Минкульта подписывали акты о приеме несуществующих работ, указанных в смете, а деньги, заложенные на их выполнение, делили между собой. Замминистра Григорий Пирумов и его подчиненный, глава департамента имущества и инвестиций Минкульта Борис Мазо, лично получали от 5 до 15% от стоимости контракта, сообщал «Лайф» со ссылкой на источник в Следственном комитете. Источник «Медузы», знакомый с ходом следствия, подтверждает порядок цифр. Деньги, как правило, передавались наличными при личной встрече. Чаще всего эти встречи проходили в ресторане «Прожектор»: он расположен в нескольких десятках метров от входа в здание департамента имущества и инвестиций Минкульта.

Подряды на реставрацию и строительство получали структуры, связанные и с другими руководителями Минкульта. Компания «Атлас групп», подконтрольная семье Дмитрия Амунца, замглавы «Ростуризма» (ведомство, подчиняющееся Минкульту), получила в 2014 году госконтракт стоимостью более 470 миллионов рублей на реконструкцию комплекса зданий Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на Мясницкой улице в центре Москвы.

После ареста чиновников Минкульта работа реставрационной отрасли практически остановилась. По подсчетам «Медузы», с марта 2016 года структуры Минкульта расторгли, как минимум, 134 госконтракта на выполнение реставрационных работ — общей суммой 1,88 миллиарда рублей, из которых более 780 миллионов рублей приходятся на контракты «Балтстроя» и связанных с ним компаний.

Пострадали и другие компании. Четырех контрактов на сумму 79,1 миллиона рублей лишилась компания «Эшелъ». Ее руководитель Евгений Загоскин ранее возглавлял компанию «Альфарекон», которая в 2010 году выиграла несколько тендеров подряд на реставрацию ротонды Гостиного двора в Ярославле на сумму 22 миллиона рублей, — однако в 2012-м правоохранительные органы установили, что работы были выполнены только на 10,5 миллиона рублей, а остальные средства похищены: случился скандал, «Альфарекон» ликвидировали. А когда скандал замяли, на тендерах Минкульта начала побеждать «Эшелъ». Летом 2015 года «Эшелъ» проводила реставрацию Богоявленского собора Авраамиевого монастыря в Ростове Великом, в ходе которой рухнула часть стен и сводов собора; в результате фирма-подрядчик заплатила штраф 200 тысяч рублей.

Однако некоторым реставраторам «дело Минкульта», напротив, позволило увеличить объемы — в конце 2016 года, когда, наконец, начали проводиться новые тендеры.

Часть проектов «Балтстроя» уже перешла компании «Промпроект» — она выиграла несколько тендеров на 278 миллионов рублей на реставрацию объектов Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде, где ранее работали структуры «Балтстроя». О «Промпроекте» известно немногое: единственный заказчик компании — структуры Минкульта; организация ежегодно занимает второе-третье места в списке крупнейших подрядчиков ведомства. До недавнего времени «Промпроект» принадлежал компании «Лазурит», зарегистрированной в московском бизнес-центре на улице Бутлерова, часть которого принадлежит Владимиру Мединскому и его супруге Марине. Среди прежних владельцев «Лазурита», по данным «СПАРК-Интерфакс», были братья Давришовы; один из них, Давид Давришов, позже фигурировал в документах Минкульта в качестве представителя ООО «СО „Торги и консалтинг“». Гендиректор «Лазурита» — Владимир Сидоров, ранее курировавший преобразование подведомственного Минкульту института по проектированию театрально-зрелищных предприятий «Гипротеатр» в «Национальную корпорацию развития туризма» (она открыла колл-центр по отдыху в Крыму). Сам «Промпроект» возглавляет бывший глава государственной реставрационной компании «Ресма» Александр Березин.

Председатель совета директоров «Реставрационных компаний» Андрей Аристархов (слева) и замминистра культуры Григорий Пирумов. Москва, 1 июля 2015 года Фото: Александр Щербак / ТАСС

Кресло директора «Ресмы» Березин в 2013 году уступил Андрею Аристархову, родному брату первого замминистра культуры Владимира Аристархова. По замыслу Андрея Аристархова, «Ресма» и другие реставрационные компании, принадлежащие Минкульту, должны были объединиться в «реставрационного монстра в хорошем смысле», на базе госкомпании «Республиканский фильмокомбинат», которую для этих целей в 2015-м переименовали в ОАО «Реставрационные компании». Незадолго до начала реформы указом премьер-министра Дмитрия Медведева «Республиканский фильмокомбинат» включили в план приватизации на 2014–2016 годы.

Несмотря на поддержку правительства, создание реставрационного холдинга забуксовало. В разгар реформы, летом 2015-го, журналисты РБК выяснили, что строительная компания «Веста Парк проект», которую ранее возглавлял Андрей Аристархов, выиграла у структур Минкульта в 2014–2015 годах восемь тендеров на сумму более 1,1 миллиарда рублей. После публикации материала депутаты Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») и Валерий Рашкин (КПРФ) попросили силовые ведомства проверить деятельность первого замминистра культуры Владимира Аристархова и его брата Андрея на предмет конфликта интересов. «Веста Парк» потеряла интерес к тендерам Минкульта.

Активное участие в тендерах ведомства стала принимать компания «Стройкультура», зарегистрированная через две недели после публикации РБК. Меньше чем за год «Стройкультура» выиграла тендеры более чем на 620 миллионов рублей, став крупнейшим подрядчиком ОАО «Реставрационная компания». Компания прописана по адресу массовой регистрации, а ее владельцы никогда прежде не занимались бизнесом. При регистрации сайта «Стройкультуры» был указан телефон той самой компании «Веста Парк проект», принадлежащей Андрею Аристархову.

Вскоре после начала «дела Минкульта» по указанию Владимира Путина со структурами «Балтстроя» были расторгнуты контракты общей суммой около 710 миллионов рублей на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве. Распоряжением Дмитрия Медведева подрядчиком было назначено государственное «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (ранее такими распоряжениями правительства назначались только подрядчики для политически важных проектов — строительства моста в Крым и стадионов к Чемпионату мира по футболу—2018).

Андрей Аристархов летом 2016 года покинул пост гендиректора «Реставрационных компаний» в «знак протеста» против многочисленных депутатских запросов; «чтобы не давать даже повода для фантазий о якобы имеющем место конфликте интересов между ним и братом», говорилось в официальном заявлении Минкульта. Реставрационная реформа закончилась ничем.

Как Мединский возвращает недвижимость Минкульту

Руководители Минкульта настаивают, что против них ведут информационную войну люди, имеющие интересы в сфере недвижимости. «За три с половиной года работы министром Мединским возвращены сотни зданий, некогда принадлежавших Минкульту», — утверждал телеведущий Андрей Караулов в программе «Момент истины», вышедшей через неделю после ареста чиновников Минкульта. Представитель министерства в течение двух недель не смог представить «Медузе» список зданий, возвращенных командой Мединского за (уже) четыре с половиной года работы.

Ранее представители Минкульта заявляли, что депутат Госдумы от Волгоградской области Александр Агеев, направивший запрос по поводу Аристарховых в правоохранительные органы, «активно препятствует» возврату ряда объектов недвижимости в пользование государству. В 2009–2010 годах Агеев возглавлял благотворительный «Фонд охраны и должного содержания объектов культурного наследия», который получил от Минкульта в безвозмездное пользование двухэтажный особняк в Замоскворечье, в 1-м Кадашевском переулке. Сейчас фонд возглавляет Григорий Иванов, который руководит еще двумя благотворительными фондами, получившими в безвозмездное пользование на 25 лет особняки в центре Москвы на улицах Большая Грузинская и Школьная (все три объекта Минкульт передал в 2008 году, когда ведомством руководил Михаил Швыдкой). Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах. Помимо благотворительности Григорий Иванов занимается бизнесом. В начале 2000-х годов владел инвесткомпанией «Бансо» вместе с бывшим мэром Волгограда Евгением Ищенко. В суде Минкульту удалось оспорить передачу фонда только одного из трех объектов.

Еще один пример «возврата собственности» привел Владимир Мединский в интервью «Новой газете». «У Минкультуры свершился неделю назад переезд в здание в Леонтьевском переулке. А что там было все эти годы? Площади сдавались 14 коммерческим организациям, среди которых в подвале был чуть ли не стриптиз-клуб. И никому до этого не было дела», — утверждал министр.

Здание в Леонтьевском переулке, 7 было передано в 1995 году фонду народных художественных промыслов (его возглавляет директор Российской государственной библиотеки для молодежи Велена Островская) для размещения музея русской матрешки. Ставка аренды составляла 21,5 руб. за кв. м. в год. Музей действительно появился — но большую часть площадей фонд сдавал в субаренду. В подвале здания располагался ресторан «Свои люди», в котором иногда проводили свои вечеринки участники военно-патриотического движения «Мосхаммер» (сейчас — автоклуб «Миротворцы»; их слоган «Бог, Родина, семья — вот наши ценности»). Стриптиз на вечеринках «Мосхаммера» показывали, например, на вечере чествования пилотажной группы «Русские стрижи», вспоминает один из работников ресторана. В 2011-м за патриотическую работу «Мосхаммер» был награжден орденом «Честь и Доблесть» ФСБ России, некоторые его члены получили военные медали, сообщает сайт движения. После выселения участников «Мосхаммера» приютил клуб «Ночные волки», а министерство культуры объявило тендер на ремонт здания. Реставрационные работы (183,3 миллиона рублей) провела компания «Веста Парк Проект» Андрея Аристархова.

Здание по адресу Леонтьевский переулок, 7 в Москве, где, по мнению Мединского, до вмешательства Минкульта «был чуть ли не стриптиз» Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Сотни исторических зданий общей площадью более 650 тысяч кв. м по всей стране — от здания ГУМа на Красной площади до комплекса Нарзанных ванн в Кисловодске — находятся в управлении Минкульта. Сдачей в аренду этих объектов занимаются две подведомственные министерству организации — «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» и «Распорядительная дирекция Минкультуры». В 2015-м агентство получило 840,8 миллиона рублей от сдачи в аренду помещений в исторических зданиях по средней ставке 295 руб. за кв. м. в месяц.

Более 30 усадеб и зданий, требующих серьезных финансовых вложений, в начале 2010-х годов передали «Распорядительной дирекции Минкульта». Она должна на аукционе найти частных владельцев, которые проведут восстановление и реставрацию памятников архитектуры. За несколько лет удалось продать всего два объекта. Четырехэтажный особняк XIX века в Москве возле станции метро Площадь Ильича площадью 1200 кв. м. был продан за 150 миллионов рублей. Покупателями стали владельцы бывшей сети игровых автоматов, открывшие в здании гостиницу «Метрополис», предлагающую номера с почасовой оплатой. В мае 2016 года дом конца XVII века в центре Ярославля площадью 571,6 кв. м. был продан за 9,1 миллиона рублей местной реставрационной компании «Бисс-стройсервис», работающей на объектах Минкульта.

В целом же, подмосковные усадьбы не вызывают интереса у участников аукционов: большинство из них имеют обременение в виде долгосрочных договоров аренды. Например, усадьба Никольское-Урюпино, находящиеся в 12 километрах от Москвы по престижному Ильинскому шоссе, сдана в аренду до 2054 года некоему ЗАО «Никольское-Урюпино». Усадьбу Демидовых Петровское-Алябино арендует ООО «Изумрудные поля». Оба арендатора аффилированы с компанией «Приор». Среди владельцев «Приора» фигурировал Игорь Сирош, занимавший пост зампреда президентской Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (в нее входил Владимир Мединский). А бывший сотрудник «Приора» Юрий Бородавка уже несколько лет работает замдиректора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта и входит в совет директоров его «Распорядительной дирекции». Впрочем, «Приор» с дирекцией связывают давние отношения: еще в 2005-м дирекция несколько раз занимала деньги у «Приора» на общую сумму более 27 миллионов рублей — якобы, чтобы расплатится с подрядчиками по госконтрактам. Представитель министерства сообщил «Медузе», что по этому факту ведомство направило заявление в правоохранительные органы еще в 2013 году, но уголовное дело не завершено.

Владимир Мединский помимо недвижимости продолжает возвращать и земли, утраченные ранее Минкультом. Открывая памятник военным врачам и медсестрам, установленный на средства РВИО, на территории Московского государственного института культуры, Мединский пообещал вернуть вузу три гектара земли. Этот участок «десять лет назад от института был отрезан и передан коммерческой структуре под строительство жилого квартала», утверждал министр. Однако, как выяснила «Медуза», в частную собственность участок передали при Мединском. В ноябре 2014-го «Распорядительная дирекция Минкультуры» реализовала этот участок земли на инвестконкурсе, начальная цена продажи трех гектаров земли составляла 193 тысячи рублей.

Победителем стала самарская «Проектно-строительная компания „Волга“» (ПСК «Волга»), которая согласно контракту должна была построить учебный театр для института культуры, а на оставшейся территории планировала возвести жилой район. ПСК «Волга» контролируется семьей депутата Самарской губернской думы Евгения Сеппера, чьи интересы пересекались с тольяттинским заводом «АвтоВАЗагрегат», которым управляют знакомые Мединского. Проект в Химках мог стать для ПСК «Волга» первым в московском регионе, однако власти Подмосковья не согласовали строительство жилья (после возвращения земли в Химках ПСК «Волга» получила контракт на разработку проекта реконструкции Самарского цирка, реставрация которого оценивается в несколько сотен миллионов рублей). На возвращенных землях институт культуры планирует «реализовать совместный проект» с Музыкальным кадетским корпусом и РВИО; подробности проекта не разглашаются.

Российское военно-историческое общество, основанное в 2012 году по инициативе Мединского, за несколько лет стало крупнейшей общественной организацией по объемам недвижимости, полученной от государства. За последние два года Минкульт передал РВИО в безвозмездное пользование, как минимум, семь исторических зданий и усадеб в Москве и ближайшем Подмосковье; причем часть зданий незадолго до этого была отреставрирована за счет Минкульта. В помещении, ранее принадлежавшем Союзу композиторов на улице Большая Никитская, 46/17, разместится аппарат военно-исторического общества. В Архангельском переулке, 11 откроется дом приемов РВИО. В палатах XVII века в Лаврушинском переулке уже открыт музей РВИО. В комплексе зданий усадьбы Боткиных в Петроверигском переулке, на реставрацию которого потрачено из госбюджета более 270 миллионов рублей, откроется музей военной формы. Как распорядится РВИО двумя усадьбами, находящимися в Одинцовском районе Подмосковья (Покровское-Засекино и Перхушково), пока неизвестно.

Еще один исторический особняк в центре Москвы на улице Старая Басманная Мединский передал некоммерческой организации «Центр реализации и поддержки проектов по сохранению исторического и культурного наследия». Учредитель центра — Светлана Малкарова, прежде работавшая заместителем гендиректора «Корпорации Я» (то самое PR-агентство, одним из основателей которого в далеком 1992-м был Мединский), а также соавтор министра культуры по книге «Мифы о русском пьянстве, лени и жестокости». Организация получила здание «в целях обеспечения сохранения объекта и осуществления уставной деятельности», пояснил «Медузе» представитель Минкульта.

«Медузе» удалось обнаружить упоминания о деятельности центра только на сайте Минкульта: он победил в нескольких конкурсах ведомства: на «организацию интерактивных площадок в рамках проведения военно-исторических фестивалей» (11 млн руб.). организацию военно-исторического фестиваля «Гумбинненский прорыв-2014» (6,5 млн руб) и проведение выставки «Наша Победа» (1,5 млн руб). Также Малкарова возглавляет PR-агентство «Медиа-консалтинг», которым владеет бывшая сотрудница «Корпорации Я» Елена Кречетова, ныне возглавляющая Фонд целевого капитала РВИО. Основными клиентами «Медиа-консалтинга» являются структуры Минкульта: в 2015–2016 годах компания выиграла дюжину тендеров на 55,4 миллиона рублей, оказывая услуги по PR-поддержке «Росгосцирка», проведению исторических реконструкций и «информационно-пропагандистской поддержке международных мероприятий Минкультуры».

Министр культуры Владимир Мединский на праздновании Дня защитника Отечества на «Невском пятачке», где прошла реконструкция боев по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградская область, 23 февраля 2013 года Фото: Замир Усманов / ТАСС

Как Мединский почитает Зою Космодемьянскую

В ноябре 2016 года, за несколько дней до 75-летия со дня гибели Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, которая была казнена немецкими солдатами, Владимир Мединский вместе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и вице-губернатором Подмосковья прилетел в музей, работающий в деревне Петрищево. Там к юбилею патронируемое министром Российское военно-историческое общество отремонтировало избу, в которой девушка провела ночь перед казнью.

Дмитрий Рогозин выложил в твиттер фотографию лавки, где спала партизанка, с подписью «Это русская Голгофа» и пообещал, что скоро губернаторы будут персонально отвечать за состояние музеев Героев СССР. Музей Зои Космодемьянской — пилотный в этом смысле проект, подтвердил Мединский: «Нужен план развития территории, парковка удобная, навигация, рассказ, маршрут. Общественное питание. Общественные туалеты, извините».

«Это самое главное», — подтвердила принимавшая гостей вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«У нас „Спасти рядового Райана“ есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую. Она же святая, такая же святая, как 28 героев-панфиловцев, — продолжил Мединский, обозначив статус музея в Петрищево как „светский храм“. — И относиться к ее жизни можно только как к житию святых. Российской аудитории не хватает кинофильма о Зое».

В прошедшем по случаю торжественного открытия избы митинге «Память сильнее времени!» участвовали ученики московской школы № 201, где до войны училась Зоя Космодемьянская. Там тоже был когда-то устроен музей партизанки — однако ему, несмотря на заботу Мединского об исторической памяти в целом и Космодемьянской в частности (еще в 2013 году министр заявлял, что ее признали бы святой, если бы в СССР «не царил атеизм»), повезло меньше. В феврале 2012-го в «Комсомольской правде» его состояние было описано так: «Взгляд выхватывает из горы мусора разбросанные веером презервативы. Их много, десятки только вокруг матраса, кем-то удачно размещенного прямо между разбитыми бюстами двух Героев Советского Союза: Зои Анатольевны Космодемьянской и ее брата, старшего лейтенанта Александра Космодемьянского. Последний разбит ударом кувалды прямо в затылок».

Как выяснилось, за несколько лет до этого школа переехала в новое здание, где музею выделили всего одну комнату, куда перенесли парту, несколько тетрадей и любимый берет Космодемьянской. Значительная часть экспозиции осталась в предыдущем здании, которое, несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, стояло заброшенным — его постепенно обживали бездомные. Минкульт на репортаж, впрочем, никак не отреагировал — только в 2014 году после нескольких пожаров здание решили отремонтировать московские власти. Получилось не без проблем. Реставрацией занималась компания бывшего городского чиновника «Орион», которая до того занималась в основном ремонтом подъездов и укладкой тротуарной плитки (например, на Большой Никитской), и после завершения работ здание обрушилось. Его пришлось перестраивать — причем сделано это было силами все того же «Ориона», в общей сложности получившего на государственных тендерах за эту работу более полумиллиарда рублей. Проведя проверку, Минкульт подал на «Орион» в суд, но на его заседание представители ведомства не явились и дело ничем не закончилось.

Впрочем, вся эта история не помешала представителям РВИО поместить музей в школе № 201 в раздел сайта организации, посвященный Космодемьянской. Фотография, использованная на странице, взята из блога, посвященного монументальному искусству, а описание музея скопировано из сочинения ученика седьмого класса одной из московских школ.