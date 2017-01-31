ФСБ устроила выемку документов в Эрмитаже

Сотрудники ФСБ устроили выемку документов в Государственном Эрмитаже. Как сообщает «Фонтанка», они изымают материалы, связанные со строительством нового хранилища фондов.

Контракт на строительство оценивается в 3,67 миллиарда рублей. Он был заключен с московской компанией «Мехстройтранс». В сентябре 2016 года «Фонтанка» писала, что компания фактически не ведет никакого строительства, хотя получила аванс в миллиард рублей.