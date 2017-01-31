ФСБ устроила выемку документов в Эрмитаже
Сотрудники ФСБ устроили выемку документов в Государственном Эрмитаже. Как сообщает «Фонтанка», они изымают материалы, связанные со строительством нового хранилища фондов.
Контракт на строительство оценивается в 3,67 миллиарда рублей. Он был заключен с московской компанией «Мехстройтранс». В сентябре 2016 года «Фонтанка» писала, что компания фактически не ведет никакого строительства, хотя получила аванс в миллиард рублей.
По совпадению именно сегодня, 31 января, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и назначении арбитражного управляющего.
Контракт на строительство нового хранилища фондов Эрмитажа был заключен в 2015 году. Согласно проекту, на Школьной улице в Петербурге должно быть построено 10-этажное здание в форме куба. Помимо фондов, в нем разместят выставочные залы, библиотеки и кафе.
В конце января директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Такое решение, по мнению Пиотровского, позволило бы «остановить общественное противостояние» вокруг передачи собора церкви.