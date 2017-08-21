Андрей Малахов подтвердил свой переход на «Россию 1». Он заявил, что ему надоело быть «человеком-солдатом»

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что ушел с Первого канала на «Россию 1» и будет вести там новую программу «Прямой эфир». Об этом сообщается в видеоанонсе передачи, который опубликован в колонке Малахова на сайте журнала Starhit (ведущий является главным редактором издания).

«Ну что, потеряли меня? Я здесь: Андрей Малахов, „Прямой эфир“, телеканал „Россия“», — сообщает ведущий в ролике.

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Сама колонка Малахова в Starhit посвящена его прощанию с Первым каналом, где ведущий проработал 25 лет, и представляет собой открытое письмо коллегам по каналу. «Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на „Россию 1“», — пишет Малахов. Далее ведущий поименно благодарит своих коллег с Первого канала, включая руководителя спортивной редакции и сотрудников отдела кадров.

21 августа было также опубликовано интервью Малахова изданию «Антенна». В нем ведущий сообщил, что в 2017 году пережил «кризис жанра абсолютно во всем» и устал быть «человеком-солдатом, исполнящим приказы». Он также заявил, что написал заявление об увольнении с Первого канала два месяца назад. Отвечать на вопрос о своем конфликте с новым продюсером программы «Пусть говорят» Малахов отказался.

Свою новую программу ведущий описал как «тот же Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий». Сроки выхода «Прямого эфира» в материалах не указываются.