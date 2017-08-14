Первый канал показал выпуск «Пусть говорят» без Андрея Малахова

Первый канал показал на Дальний Восток выпуск ток-шоу «Пусть говорят» без ведущего Андрея Малахова. Программу вел Дмитрий Борисов, Малахов в студии не появлялся.

По данным ТАСС, Борисов в новом выпуске «Пусть говорят» подтвердил, что Малахов и его жена ждут ребенка, не став сообщать никакие иные подробности.

Для зрителей центральной части России «Пусть говорят» выйдет в эфир 14 августа в 19:50 мск.

Ранее несколько источников сообщали, что Малахов, который вел «Пусть говорят» с 2005 года, уходит с Первого канала.