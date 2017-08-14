Первый канал показал выпуск «Пусть говорят» без Андрея Малахова
Первый канал показал на Дальний Восток выпуск ток-шоу «Пусть говорят» без ведущего Андрея Малахова. Программу вел Дмитрий Борисов, Малахов в студии не появлялся.
По данным ТАСС, Борисов в новом выпуске «Пусть говорят» подтвердил, что Малахов и его жена ждут ребенка, не став сообщать никакие иные подробности.
Для зрителей центральной части России «Пусть говорят» выйдет в эфир 14 августа в 19:50 мск.
Ранее несколько источников сообщали, что Малахов, который вел «Пусть говорят» с 2005 года, уходит с Первого канала.
Первый канал 13 августа показал анонс нового выпуск «Пусть говорят» с фотографиями Дмитрия Борисова и Андрея Малахова, не уточняя, кто будет вести программу.
СМИ, сообщавшие о предполагаемом уходе Малахова с Первого канала, называли одной из возможных причин конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят» Натальей Никоновой.
Журнал Elle, бренд-директором которого является супруга Малахова Наталья Шкулева, сообщал со ссылкой на источники, что ведущий «Пусть говорят» решил покинуть Первый канал после того, как ему не дали отпуск по уходу за ребенком.
Дмитрий Борисов работает на Первом канале с 2006 года: сначала он вел утренние новости, потом — вечерние. С 2011 года он ведет программу «Время».
Андрей Малахов вел на Первом канале ток-шоу с начала 2000-х годов. Он был бессменным ведущим «Пусть говорят» с момента запуска программы в 2005 году.
«Пусть говорят» — одна из самых рейтинговых программ на российском телевидении.