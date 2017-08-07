«Пусть говорят» или пусть лучше молчат? Чему были посвящены выпуски главной программы Первого канала: тест «Медузы»

Невероятные слухи о том, что Андрей Малахов может уйти с Первого канала пока не подтвердились официально, но о недовольстве телеведущего своим местом работы пишет даже журнал Elle, в котором жена Малахова Наталья Шкулева занимает пост бренд-директора. Похоже, «Пусть говорят» ждут серьезные изменения, а раз так, то самое время проверить, насколько внимательно вы смотрели главную передачу Первого (или насколько вы представляете, какие вообще там могут быть темы).