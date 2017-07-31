Андрей Малахов поссорился с новым продюсером «Пусть говорят». И может уйти на «Россию 1»

Андрей Малахов — один из главных ведущих Первого канала. Он работает на телеканале около 25 лет. Свои первые сюжеты — тогда еще для 1-го канала Останкино — он начал делать в начале 1990-х. В 2001 году он стал ведущим ток-шоу «Большая стирка», которое впоследствии сменили на «Пять вечеров». В 2005 году начал вести ток-шоу «Пусть говорят» — одну из самых рейтинговых телепередач на российском телевидении. В 2016 году ток-шоу заняло 7 место в рейтинге самых популярных телепрограмм России. В 2009 году Малахов вел полуфинал и церемонию открытия «Евровидения» в Москве. С 2012 года ведет также субботнее ток-шоу «Сегодня вечером». В рейтинге российских знаменитостей, составленном Forbes, он занимает 30 место с доходом в 1,2 миллиона долларов в год.

Каждый выпуск «Пусть говорят», а программа выходит четыре раза в неделю, обычно посвящен одной теме. Среди наиболее резонансных тем 2017 года — дело Дианы Шурыгиной, борьба телеведущей Даны Борисовой с наркозависимостью, убийство девяти человек в Тверской области, о котором рассказала единственная выжившая в трагедии, домашнее насилие, стандарты красоты и последствия неудачных пластических операций, а также борьба за детей — в частности, за ребенка Жанны Фриске, развернувшаяся после смерти певицы.

Сразу несколько СМИ сообщили о возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала. РБК ссылается на три анонимных источника; корреспондент издания «Настоящее время» Егор Максимов пишет об этом, не указывая источник информации. По данным Максимова и РБК, Малахов перейдет работать на телеканал «Россия 1» (холдинг ВГТРК) в программу «Прямой эфир». Ее до конца лета ведет Борис Корчевников, а затем, по данным РБК, он сосредоточится на должности генерального директора телеканала «Спас». ВГТРК якобы поставила его перед выбором: или работа на «Спасе» — или на «России». Корчевников был недоступен для комментариев.

Ни Малахов, ни пресс-службы телеканалов ситуацию не комментируют. Представитель телеведущего Алексей Миндель сказал «Медузе», что им «очень не нравятся новости, которые появились в прессе», а сам он вместе с Малаховым только что вернулся с фестиваля «Жара» в Баку. Малахов был одним из ведущих мероприятия, а его трансляцию вел Первый канал. В ВГТРК информацию о переходе Малахова не подтвердили: «У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент». Пресс-служба Первого канала недоступна для комментариев.

У Малахова якобы есть конфликт с другими руководителями «Пусть говорят». Об этом тоже пишет РБК, ссылаясь на свои источники. По информации агентства, телеведущий не сработался с новым продюсером «Пусть говорят», назначенным генеральным директором Первого Константином Эрнстом. По словам одного из источников, «канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы». Ее имени издание не приводит. Как пишет РБК, коллеги Малахова уже переходят работать в «Прямой эфир» на телеканале «Россия», а «Пусть говорят» уже подбирает новых ведущих.

Рейтинги «Пусть говорят» за последнее время действительно снизились, но не слишком сильно. Например, в апреле 2017-го, по данным аналитического сервиса «Медаскоп», программы составлял 6,2% при в 18%. За год до этого, в апреле 2016-го, рейтинг составлял 6,8% при доле — 20,8%. Рейтинг и доля выпуска программы, посвященной делу Дианы Шурыгиной, составили 7,1% и 19,6% соответственно. При этом на ютьюб-канале «Пусть говорят» выпуск посмотрели еще более 17 миллионов раз.

Для сравнения, рейтинг и доля программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» в апреле 2017 года составили 3,4% и 14% процентов соответственно.