Elle: Малахов уходит с Первого канала, потому что его не отпустили в декретный отпуск

После того, как ведущий сообщил о желании взять отпуск по уходу за ребенком, продюсер ток-шоу заявила, что «„Пусть говорят“ — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер», пишет Elle. Такая постановка вопроса, сообщили источники журнала, показалась телеведущему неприемлемой.

Причиной ухода Андрея Малахова с Первого канала мог стать конфликт с новым продюсером «Пусть говорят», возникший из-за решения телеведущего уйти в декретный отпуск. Об этом сообщает журнал Elle со ссылкой на источники.

Супруга Андрея Малахова — Наталья Шкулева, дочь главы Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева. Журнал Elle принадлежит Hearst Shkulev Media. Наталья Шкулева занимает пост бренд-директора Elle.

О том, что Андрей Малахов может уйти с Первого канала, в конце июля сообщили РБК и еще ряд изданий со ссылкой на источники. Причина ухода не называлась, но из сообщений следовало, что у Малахова конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Официально информация об уходе Малахова с Первого канала пока не подтверждена.

«Русская служба Би-би-си» ранее сообщала со ссылкой на собственные источники в телевизионной отрасли, что причиной ухода Малахова могло стать нежелание превращать «Пусть говорят» в политическое шоу . Уделять больше внимания политическим темам, по данным собеседников «Би-би-си», просила новый продюсер «Пусть говорят» Наталья Никонова, которая ранее руководила шоу «Прямой эфир» на «России 1».

Андрей Малахов — один из самых популярных российских телеведущих. Ток-шоу на Первом канале Малахов ведет с начала 2000-х годов. Выпуски «Пусть говорят», выходящего в эфир с августа 2005 года, регулярно входят в число самым рейтинговых программ российского ТВ.

По российским законам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет может взять как мать, так и отец.