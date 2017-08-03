«Би-би-си»: Малахов не захотел превращать «Пусть говорят» в политическое шоу

Русская служба "Би-би-си"
07:27, 3 августа 2017
Требует подтверждения

Причиной ухода телеведущего Андрея Малахова с Первого канала было желание нового продюсера программы «Пусть говорят», которую он ведет, добавить в передачу политические темы. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на собственные источники в телевизионной отрасли.

Официального подтверждения этим сведениям нет, как и подтверждения ухода Малахова.

Собеседники «Би-би-си» утверждают, что конфликт начался в мае 2017 года после того, как на «Пусть говорят» пришла продюсер Наталья Никонова, которая руководила шоу «Прямой эфир» на «России 1». Никонова в прошлом работала с Малаховым. Одновременно с ее приходом на «Пусть говорят» увеличилось количество выпусков, посвященных политике. Так, выходили программы об интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну и сразу несколько программ — об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Помимо смены тематики программы Никонова также привела с собой часть команды и перенесла съемки в другую студию, что не понравилось редакции, которая работала над «Пусть говорят» в последние годы.

Конфликт, который вылился в угрозу Малахова уволиться, развился не только из-за этого, но и из-за отношения Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом. «Она не учла, что команда сложившаяся уже», — резюмирует собеседник Би-би-си.

Русская служба "Би-би-си"
О том, что Андрей Малахов может уйти с Первого канала, стало известно из сообщений РБК и других изданий 31 июля. Причина ухода не называлась, но из сообщений следовало, что у Малахова конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят». Никаких официальных подтверждений этим сведениям нет.
Андрей Малахов — один из наиболее популярных и узнаваемых российских телеведущих. Он около 25 лет работает на Первом канале и с начала 2000-х ведет разговорные шоу, аналогичные «Пусть говорят».

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