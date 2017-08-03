«Би-би-си»: Малахов не захотел превращать «Пусть говорят» в политическое шоу

Причиной ухода телеведущего Андрея Малахова с Первого канала было желание нового продюсера программы «Пусть говорят», которую он ведет, добавить в передачу политические темы. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на собственные источники в телевизионной отрасли.

Официального подтверждения этим сведениям нет, как и подтверждения ухода Малахова.

Собеседники «Би-би-си» утверждают, что конфликт начался в мае 2017 года после того, как на «Пусть говорят» пришла продюсер Наталья Никонова, которая руководила шоу «Прямой эфир» на «России 1». Никонова в прошлом работала с Малаховым. Одновременно с ее приходом на «Пусть говорят» увеличилось количество выпусков, посвященных политике. Так, выходили программы об интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну и сразу несколько программ — об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Помимо смены тематики программы Никонова также привела с собой часть команды и перенесла съемки в другую студию, что не понравилось редакции, которая работала над «Пусть говорят» в последние годы.