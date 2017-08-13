Первый канал анонсировал выпуск «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым

Первый канал показал анонс ток-шоу «Пусть говорят», сопроводив ролик фотографиями Дмитрия Борисова и Андрея Малахова.

В анонсе не указано, кто будет вести программу, которая выйдет 14 августа в 19:50 мск. Однако ранее источники нескольких СМИ сообщили, что записан выпуск ток-шоу с ведущим Дмитрием Борисовым, посвященный Андрею Малахову.

По версии телеканала «Дождь», этот выпуск пустят в эфир в том случае, если Малахов все-таки решит уйти с «Первого». По состоянию на 11 августа, сообщал «Дождь», окончательное решение об уходе Малахова принято не было.

Стилист Влад Лисовец, который участвовал в записи выпуска с Дмитрием Борисовым, рассказал РИА Новости, что Малахова в студии не было. Присутствовавшим на записи, по словам Лисовца, никак не объяснили, почему Малахов решил уйти с Первого канала.