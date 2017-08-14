«Пусть говорят» без Андрея Малахова. Максимально коротко Что говорили в передаче о самой передаче

В конце июля РБК со ссылкой на анонимные источники сообщил , что телеведущий Андрей Малахов собирается покинуть Первый канал и ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел 12 лет. Предполагалось, что Малахов перейдет на телеканал «Россия 1» и будет вести программу «Прямой эфир». В качестве причины ухода телеведущего называли конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят» Натальей Никоновой и желание ведущего уйти в декретный отпуск. 14 августа в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Пусть говорят»: вел его ведущий новостей Первого канала Дмитрий Борисов, а обсуждали в программе историю передачи и Малахова. «Медуза» максимально коротко пересказывает содержание выпуска.

О чем говорили Филипп Киркоров и Андрей Малахов на Сардинии? Обсуждали трансфер футболиста Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»! Этот эфир ведет Борисов, но что будет потом — неизвестно. А вообще «Пусть говорят» — очень важная передача об историях, о которых невозможно молчать. Это порождение эпохи 140 долларов за баррель и телевизионного консьюмеризма. Герои прошлых передач благодарны Малахову за добро, а звезды доверяют самое сокровенное. Полстраны сделали анализ ДНК благодаря «Пусть говорят»! Август — мертвый месяц, новостей мало, но Малахов не дает журналистам умереть с голоду. Ведущий отвечал запросам своей эпохи, но, кажется, она ушла. Впрочем, любой, кто будет вести «Пусть говорят» вместо Малахова, — самоубийца. Сам ведущий сейчас на яхте у друзей, и он принял решение. Но какое — мы вам не скажем: смотрите следующий выпуск передачи.