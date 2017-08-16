РИА Новости назвало сроки выхода ток-шоу Малахова на «России 1»

Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1», где будет вести ток-шоу «Прямой эфир», сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, Малахов уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы. Первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым, добавил он, должен выйти в эфир в конце августа.

На «России 1» Малахов, сообщил источник, будет не только телеведущим, но и сопродюсером ряда проектов. Он также не исключил, что на «России 1» в ближайшее время может появиться и аналог программы «Сегодня вечером», которую Малахов вел на Первом канале.