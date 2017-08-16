РИА Новости назвало сроки выхода ток-шоу Малахова на «России 1»
Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1», где будет вести ток-шоу «Прямой эфир», сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, Малахов уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы. Первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым, добавил он, должен выйти в эфир в конце августа.
На «России 1» Малахов, сообщил источник, будет не только телеведущим, но и сопродюсером ряда проектов. Он также не исключил, что на «России 1» в ближайшее время может появиться и аналог программы «Сегодня вечером», которую Малахов вел на Первом канале.
«Малахов будет вести на «России 1» «Прямой эфир», — сказал собеседник агентства.
Ранее источники сообщали, что на «Россию 1» перешла команда, делавшая ток-шоу «Пусть говорят», которое вел на Первом канале Андрей Малахов.
В начале июля появились сообщения, что Малахов, бывший бессменным ведущим «Пусть говорят» с запуска ток-шоу в 2005 году, покидает Первый канал. Официально ни Малахов, ни руководство телеканала эти сообщения не комментировало, однако в середине августа вышли два подряд выпуска «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. Один из выпусков был посвящен Малахову.
Источники, сообщавшие об уходе Малахова с Первого канала, называли «Россию 1» наиболее вероятным следующим местом работы телеведущего.
Ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с мая 2013 года вел Борис Корчевников.