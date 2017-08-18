Опубликованы фотографии подозреваемых в совершении терактов в Каталонии

Полиция Каталонии объявила в розыск четырех мужчин, которые могут быть связаны с терактами в Барселоне и Камбрильсе. Фотографии разыскиваемых публикует La Vanguardia, официально полиция их пока не распространяла.

В розыск объявлены Муса Укабир (17 лет), Саид Ааллаа (18), Мохамед Ичами (24) и Йонес Абуяакуб (22). На фото они представлены слева направо сверху вниз.

La policía peina Catalunya en busca de cuatro fugitivos relacionados con los atentados https://t.co/XiYHJvipQU pic.twitter.com/6oBLbCAYsj — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 18, 2017

Все разыскиваемые — уроженцы Марокко. Ааллаа жил в Рибес-де-Фресере, остальные — в Риполе.