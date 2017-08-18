Опубликованы фотографии подозреваемых в совершении терактов в Каталонии
Полиция Каталонии объявила в розыск четырех мужчин, которые могут быть связаны с терактами в Барселоне и Камбрильсе. Фотографии разыскиваемых публикует La Vanguardia, официально полиция их пока не распространяла.
В розыск объявлены Муса Укабир (17 лет), Саид Ааллаа (18), Мохамед Ичами (24) и Йонес Абуяакуб (22). На фото они представлены слева направо сверху вниз.
La policía peina Catalunya en busca de cuatro fugitivos relacionados con los atentados https://t.co/XiYHJvipQU pic.twitter.com/6oBLbCAYsj— La Vanguardia (@LaVanguardia) August 18, 2017
Все разыскиваемые — уроженцы Марокко. Ааллаа жил в Рибес-де-Фресере, остальные — в Риполе.
Ранее СМИ сообщали, что Муса Укабир — предполагаемый водитель фургона, наехавший на пешеходов в Барселоне днем 17 августа. Полиция задержала его старшего брата Дриса Укабира, который заявил, что его паспорт использовали для аренды машины без его ведома.
По подозрению в причастности к терактам помимо Дриса Укабира задержаны еще трое человек.
В результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, более ста пострадали.