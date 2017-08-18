Опубликованы фотографии подозреваемых в совершении терактов в Каталонии

La Vanguardia
15:13, 18 августа 2017
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Полиция Каталонии объявила в розыск четырех мужчин, которые могут быть связаны с терактами в Барселоне и Камбрильсе. Фотографии разыскиваемых публикует La Vanguardia, официально полиция их пока не распространяла.

В розыск объявлены Муса Укабир (17 лет), Саид Ааллаа (18), Мохамед Ичами (24) и Йонес Абуяакуб (22). На фото они представлены слева направо сверху вниз.

Все разыскиваемые — уроженцы Марокко. Ааллаа жил в Рибес-де-Фресере, остальные — в Риполе.

Ранее СМИ сообщали, что Муса Укабир — предполагаемый водитель фургона, наехавший на пешеходов в Барселоне днем 17 августа. Полиция задержала его старшего брата Дриса Укабира, который заявил, что его паспорт использовали для аренды машины без его ведома.
По подозрению в причастности к терактам помимо Дриса Укабира задержаны еще трое человек.
В результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, более ста пострадали.

Теракты в Каталонии

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Теракты в Каталонии

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