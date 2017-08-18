истории

Полицейский в одиночку застрелил четырех террористов в Камбрильсе. Как это было

Meduza
13:33, 18 августа 2017
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Полиция около перевернувшейся машины террористов в Камбрильсе, 18 августа 2017 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA

После теракта в Барселоне в ночь на 18 августа в каталонском городе Камбрильс, расположенном от нее в 120 километрах, произошло второе нападение. Пятеро террористов начали сбивать прохожих на машине, но были убиты. Позднее выяснилось, что четверых из них застрелил один полицейский. Вот как это произошло.

Нападавшие двигались по набережной на Audi A3. Они успели сбить четырех человек перед тем, как машина врезалась в пост полиции, выставленный на перекрестке. Audi с террористами перевернулась.

При столкновении один из полицейских получил травму ноги и головы. Террористы выскочили из машины с ножами, мачете и топорами и попытались напасть на прохожих. Нападавшие были одеты в экипировку, напоминавшую пояса со взрывчаткой (потом выяснилось, что это были муляжи).

В этот момент второй полицейский открыл огонь из пистолета. Ему удалось убить четырех террористов. Момент убийства одного из них сняли на видео: террорист с холодным оружием в руках кричит «Аллаху акбар!» и отказывается выполнить команду «Лежать!»

Внимание. Это видео содержит сцену убийства.
Tiroteo y muerte del quinto terrorista de Cambrils
La Vanguardia

Пятый нападавший смог сбежать. Он ранил в голову пожилую женщину, которая позднее умерла в больнице. Преступника застрелил другой отряд полиции, находившийся рядом. Один из убитых террористов, по данным полиции, мог быть водителем, сбившим людей в Барселоне.

Кроме погибшей женщины и раненого сотрудника полиции, при нападении в Камбрильсе пострадали еще пять человек. Имя полицейского, убившего четырех террористов, пока не раскрывается, но отмечается, что он обратился за помощью к психологам.

Теракты в Каталонии

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский

Теракты в Каталонии

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме