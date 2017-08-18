Полицейский в одиночку застрелил четырех террористов в Камбрильсе. Как это было

После теракта в Барселоне в ночь на 18 августа в каталонском городе Камбрильс, расположенном от нее в 120 километрах, произошло второе нападение. Пятеро террористов начали сбивать прохожих на машине, но были убиты. Позднее выяснилось, что четверых из них застрелил один полицейский. Вот как это произошло.

Нападавшие двигались по набережной на Audi A3. Они успели сбить четырех человек перед тем, как машина врезалась в пост полиции, выставленный на перекрестке. Audi с террористами перевернулась.

🔴 #ÚltimaHora La Policía retira el Audi de color negro en el que viajaban los terroristas en #Cambrils https://t.co/K3EtPxsxH0 pic.twitter.com/sYHCdsLxWw — EL IMPARCIAL (@elimparciales) August 18, 2017

При столкновении один из полицейских получил травму ноги и головы. Террористы выскочили из машины с ножами, мачете и топорами и попытались напасть на прохожих. Нападавшие были одеты в экипировку, напоминавшую пояса со взрывчаткой (потом выяснилось, что это были муляжи).

В этот момент второй полицейский открыл огонь из пистолета. Ему удалось убить четырех террористов. Момент убийства одного из них сняли на видео: террорист с холодным оружием в руках кричит «Аллаху акбар!» и отказывается выполнить команду «Лежать!»

Внимание. Это видео содержит сцену убийства.

Tiroteo y muerte del quinto terrorista de Cambrils La Vanguardia

Пятый нападавший смог сбежать. Он ранил в голову пожилую женщину, которая позднее умерла в больнице. Преступника застрелил другой отряд полиции, находившийся рядом. Один из убитых террористов, по данным полиции, мог быть водителем, сбившим людей в Барселоне.

Кроме погибшей женщины и раненого сотрудника полиции, при нападении в Камбрильсе пострадали еще пять человек. Имя полицейского, убившего четырех террористов, пока не раскрывается, но отмечается, что он обратился за помощью к психологам.