Умерла одна из пострадавших при теракте в Камбрильсе

В больнице Таррагоны умерла одна из пострадавших в результате наезда на прохожих в Камбрильсе в ночь на 18 августа. В твиттере экстренных служб Каталонии сообщается, что женщина, чье имя не называется, находилась в критическом состоянии.

Общее количество погибших в результате терактов в Каталонии достигло 14 человек. Помимо этого были убиты пять террористов.

В таррагонской больнице остаются пять пострадавших в результате теракта в Камбрильсе.