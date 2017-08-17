«Официант сказал, что такого просто не может быть» Рассказ туристического гида Анастасии Седовой, которая была рядом с местом теракта в Барселоне

Днем в четверг, 17 августа, в центре Барселоны на главной туристической улице Рамбла фургон врезался в толпу прохожих. Погибли как минимум 13 человек, около 80 пострадали. Полиция назвала произошедшее терактом, ИГ взяло на себя ответственность за случившееся. «Медуза» поговорила с туристическим гидом Анастасией Седовой, живущей в Барселоне — она находилась в 200 метрах от места проведения террористической атаки.

Анастасия Седова

Туристический гид, 18 лет живет в Барселоне

Я находилась в паре сотне метров от теракта — как раз заканчивала экскурсию по Готическому кварталу. Обычно я всегда возвращаюсь домой по Рамбле, иду в сторону метро, но в этот раз села в баре. Внезапно прибежала группа молодых людей, они возбужденно говорили, что произошла террористическая атака. Честно говоря, все посмеялись над ними, никто не поверил; подумали — раз молодые люди, то, может, это шутка. Официант сказал, что такого просто не может быть, потому что, произойди что-то, полиция была бы уже здесь.

Прошло буквально десять минут — и начала собираться полиция, прилетели вертолеты. Я видела, что народ бежит. Я сидела в укромном закутке, куда грузовик вряд ли смог бы заехать, но на всякий случай тоже пошла в противоположную [от места, где была атака] сторону. Все уже было оцеплено. Полиция оцепила весь Готический квартал, перекрыла основные дороги из него, передвигаться [по этому району города] стало практически невозможно. Большинство магазинов, баров сразу же закрылись. Народ не понимал, куда идти, как выбираться, общественный транспорт временно прекратил работу.

Мы зашли в один бар, нас закрыли в нем, потому что было сообщение, что в каком-то из баров якобы взяли заложников, и там слышны выстрелы. Еще позвонили знакомые из полиции, рекомендовали никуда не выходить. В баре закрыли железные жалюзи, почти не ловила мобильная связь. Мы просидели так пару часов, пока все не начало успокаиваться — хотя в такой ситуации невозможно успокоиться.

Туда [на место теракта] попасть невозможно, все оцеплено в радиусе одного-полутора километров. Недалеко от Рамблы до сих пор слышны вертолеты, полно полиции. На улице толпа, народ ходит по проезжей части, потому что закрыто движение для автомобилей. Люди на улицах есть, и паника видна по лицам, все с мобильными телефонами, в недоумении.

Никто не ожидал, что такое может произойти в Барселоне. В Испании в последние десятилетия повышенные меры предосторожности, потому что у нас внутри есть своя террористическая группировка — , Испания находится на четвертом из пяти уровне террористической угрозы — у полиции большой опыт по предотвращению подобных случаев, в центре города часто стоят полицейские кордоны, сотрудники вооружены автоматами. Я удивлена, что сегодня реакция полиции была такой медленной.