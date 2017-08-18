Теракты в Каталонии: 13 погибших в Барселоне и 5 убитых террористов в Камбрильсе Все, что мы знаем о террористических атаках в Испании

Теракт в Барселоне

Фургон Fiat, в которых находились террористы, в четверг 17 августа около пяти часов вечера по местному времени въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны — Рамбле. Автомобиль двигался на скорости около 80 километров в час и не сбавлял скорость, пока не врезался в киоск напротив рынка Бокерия. По Рамбле фургон проехал почти 600 метров. Погибли 13 человек, пострадали около ста, не менее 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших — граждане как минимум 18 стран, получила травмы и гражданка России; у нее легкие повреждения, от госпитализации женщина отказалась.

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По данным El Pais, среди пострадавших — 26 граждан Франции, восемь из Австралии, известно о двух пострадавших из Аргентины. Трое погибших были гражданами Германии, еще один — бельгиец. Других данных о пострадавших и погибших пока нет.

Как пишет The New York Times со ссылкой на неназванного эксперта, знакомого с ходом расследования, террористы планировали арендовать грузовик, чтобы задавить как можно больше людей, и собирались начинить его взрывчаткой. Однако у них не было разрешения на вождение такой машины, поэтому злоумышленники ограничились микроавтобусом.

Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Исламское государство». По подозрению в причастности к теракту задержаны три человека, в том числе мужчина, на чье имя был арендован фургон. В автомобиле были найдены документы на имя Дриса Укабира, который живет неподалеку от Барселоны в городе Риполь. Он сам пришел в полицейский участок, когда увидел свою фотографию в СМИ — и был задержан. Укабир родом из Марокко, он утверждает, что у него украли документы. Он подозревает, что фургон мог арендовать его 18-летний брат; есть версия, что именно он и был водителем. Укабир ранее был судим за сексуальное насилие и провел месяц в тюрьме.

Сведений о личности и роли двух других задержанных пока нет. Один из них задержан в Риполе, как и мужчина, на чье имя был арендован автомобиль террористов. Ни один из задержанных не сидел за рулем фургона, въехавшего в толпу пешеходов на Рамбле; этот человек в бегах. Полиция не установила его личность. У террористов был план побега с места преступления, они не были смертниками. Спустя несколько часов после теракта полицейские нашли еще один фургон, на котором, предположительно, скрылся главный исполнитель преступления. Машину обнаружили примерно в 80 километрах от Барселоны.

Вскоре после теракта в Барселоне произошел еще один инцидент с автомобилем. На проспекте Диагональ мужчина сбил полицейского. Позднее этот автомобиль нашли в небольшом городке рядом с Барселоной, а в нем — тело человека, умершего от ножевых ранений. Вероятно, машину угнали, а водителя зарезали, поиски угонщика ведутся. Полиция считает, что никакой связи с терактом на Рамбле в этом случае нет.

Утром в пятницу с Рамблы сняли оцепление; рестораны, магазины и кафе на главной туристической улице Барселоны возобновили работу.

Предотвращенный теракт в Камбрильсе

В ночь на пятницу в курортном городе Камбрильс в ста с лишним километрах от столицы Каталонии автомобиль Audi попытался наехать на прохожих. В машине находились пять человек, всех застрелили полицейские. Первоначально сообщалось, что у них были пояса смертников, однако впоследствии выяснилось, что это были муляжи.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе три полицейских. Наиболее серьезные ранения получила одна женщина, которую ударил ножом один из пассажиров автомобиля. Ему удалось скрыться после столкновения с полицией, но спустя несколько часов его заметили с вертолета, выследили и застрелили.

Преступники начали давить людей после того, как полицейские приказали автомобилю остановиться, пишет El Pais. В полиции считают, что им удалось нарушить планы злоумышленников и предотвратить крупный теракт на курорте. Никаких сведений о том, что именно планировали террористы — и кто они такие, пока нет.

Взрыв в Альканаре

В ночь на 17 августа в городе Альканар в 200 километрах от Барселоны и в 90 километрах от Камбрильса произошел взрыв в частном доме. Сперва в полиции предполагали, что это был бытовой инцидент, связанный с неисправностью газового оборудования, но уже после теракта в Барселоне стало известно, что в этом доме, предположительно, террористы готовили взрывчатку. В результате взрыва погибла женщина, еще один мужчина был найден под завалами в тяжелом состоянии. Из-за взрыва пострадали несколько жителей окрестных домов. Полиция обнаружила в доме около 20 канистр с бутаном и пропаном, которые использовались для изготовления взрывчатки.

Последствия взрыва в жилом доме в Альканаре, 17 августа 2017 года Jaume Sellart / EPA / Scanpix / LETA

Власти Испании объявили трехдневный траур в связи с терактами. 18 августа в Барселоне пройдет траурная церемония с минутой молчания в память о погибших.