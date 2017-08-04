Reuters: ЕС подготовил новые санкции против России из-за Siemens
Евросоюз подготовил новые санкции в отношении России из-за попавших в Крым турбин Siemens. Решение о введении санкций, сообщили Reuters несколько дипломатических источников, будет принято ЕС до конца дня в пятницу, 4 августа.
Предполагается, что ЕС расширит санкционные списки российских юридических и физических лиц.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Германия предложила ввести санкции в отношении четырех российских граждан, включая министра энергетики РФ, и трех компаний, в том числе, поставщика турбин Siemens в Крым.
По данным собеседников Reuters, ЕС в целом согласился с предложенным Германией расширением списка, за исключением одного россиянина, против санкций в отношении которого возражала Италия. О ком именно идет речь, агентство не уточняет.
Два дипломатических источника сообщили, что не ожидают каких-либо препятствия и решение [о расширении санкций] будет принято (англ.яз.).