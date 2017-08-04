Reuters: ЕС подготовил новые санкции против России из-за Siemens

Reuters
11:51, 4 августа 2017
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Евросоюз подготовил новые санкции в отношении России из-за попавших в Крым турбин Siemens. Решение о введении санкций, сообщили Reuters несколько дипломатических источников, будет принято ЕС до конца дня в пятницу, 4 августа.

Предполагается, что ЕС расширит санкционные списки российских юридических и физических лиц.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Германия предложила ввести санкции в отношении четырех российских граждан, включая министра энергетики РФ, и трех компаний, в том числе, поставщика турбин Siemens в Крым.

По данным собеседников Reuters, ЕС в целом согласился с предложенным Германией расширением списка, за исключением одного россиянина, против санкций в отношении которого возражала Италия. О ком именно идет речь, агентство не уточняет.

Два дипломатических источника сообщили, что не ожидают каких-либо препятствия и решение [о расширении санкций] будет принято (англ.яз.).

Reuters
В июне 2017 года Reuters сообщало, что в Крым были поставлены четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин». Турбины, как предполагалось, были проданы «Технопромэкспорту» для проекта в Тамани, а затем переправлены в Крым.
Поставлять в Крым оборудования для электроэнергетики европейским компаниям, включая Siemens, запрещают санкции.
Россия первоначально отрицала поставку в Крым турбин Siemens, однако в конце июля дочерняя структура «Ростеха» «Технопромэкспорт» объявила, что это оборудование все же было поставлено на полуостров.
ЕС с весны 2014 года ввел несколько пакетов секторальных санкций в отношении РФ из-за роли Москвы в украинском кризисе и присоединении Крыма к России. Евросоюз также составил «черные списки» российских физических и юридических лиц, которые за последние несколько лет неоднократно расширялись.
Собственные санкции в отношении РФ ввели с весны 2014 года США. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против России.

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