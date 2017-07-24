Германия призвала ввести санкции против российских компаний и чиновников из-за поставки турбин в Крым

По информации издания, Берлин хочет внести в санкционные списки представителей российского Минэнерго и компанию, которая занималась перевозкой турбин. Ранее Reuters писало, что подрядчиком было совместное предприятие «Интеравтоматика», с которым Siemens уже приостановила сотрудничество.

Германия призвала страны Евросоюза ввести новые санкции против России из-за поставок турбин Siemens в Крым. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе пишет Reuters.

Siemens обвинил своих российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Краснодарского края, были в нарушение санкционного режима доставлены в Крым.

В связи с этим немецкая компания отказалась поставлять российским госкомпаниям генерирующее оборудование и начала разрывать лицензии на обслуживание электростанций. Siemens также обратилась в российский арбитраж.

Москва настаивает, что в Крым отправили турбины, произведенные в России. При этом Siemens говорит о турбинах, которые были изготовлены на совместном предприятии в Санкт-Петербурге по немецкой технологии.