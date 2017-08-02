Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Bloomberg
14:36, 2 августа 2017
Требует подтверждения

Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против России. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщают агентство Bloomberg и CNN.

Официально об этом пока объявлено не было.

Источник Associated Press в Белом доме заявил, что Трамп подписал закон «в наказание за вмешательство [России] в выборы» президента США.

Новый законопроект, в частности, ограничивает возможности президента США —  теперь он не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса.

Новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи были инициированы Конгрессом США. После их принятия обеими палатами Россия потребовала от США сократить штат сотрудников дипломатических представительств в РФ до 455 человек (сокращены будут 755 человек, в том числе россияне). Кроме того, США лишили посольской дачи и склада в Москве.

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