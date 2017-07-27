Главный дирижер Большого театра: балет «Нуреев» могут показать до конца 2017 года

Коммерсант
11:58, 27 июля 2017
Надежный источник

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова может состояться в Большом театре до конца 2017 года, а не в мае 2018-го, как ранее объявил директор театра Владимир Урин.

О новой дате премьеры сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев в интервью финской газете Helsingin Sanomat. Сохиев с оркестром и труппой Большого театра выступает на оперном фестивале в Финляндии.

Газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что на скорейшей премьере «Нуреева» настоял попечительский совет Большого театра, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.

«Коммерсант» также отмечает, что на 14 декабря в Большом театре был запланирован показ балета «Коппелия», но из-за смерти балетмейстера Сергея Вихарева (он умер 2 июня в возрасте 55 лет) спектакль могут отложить. Его место в афише, как предполагает балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова, может занять «Нуреев».

По сведениям «Ъ», и режиссер Серебренников, и хореограф Посохов согласились приехать в Большой в первой половине декабря для подготовки премьеры «Нуреева».

Коммерсант
Премьера балета «Нуреев» в Большом театре первоначально была запланирована на 11 июля. За три дня до премьеры театр объявил, что показ отменен. Владимир Урин объяснил такое решение тем, что работу над спектаклем не удалось завершить в срок, а в неготовом виде его показывать нельзя.
ТАСС сообщал, в свою очередь, что премьеру «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского. Источник агентства рассказал, что Мединский обнаружил в постановке пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рудольф Нуреев был открытым гомосексуалом. В декорациях балета Серебренникова используется фотография обнаженного танцовщика.
Владимир Урин отрицает факт давления на Большой театр со стороны министра культуры. «Никаких указаний не давалось», — заявил директор театра.

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