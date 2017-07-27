Главный дирижер Большого театра: балет «Нуреев» могут показать до конца 2017 года

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова может состояться в Большом театре до конца 2017 года, а не в мае 2018-го, как ранее объявил директор театра Владимир Урин.

О новой дате премьеры сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев в интервью финской газете Helsingin Sanomat. Сохиев с оркестром и труппой Большого театра выступает на оперном фестивале в Финляндии.

Газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что на скорейшей премьере «Нуреева» настоял попечительский совет Большого театра, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.

«Коммерсант» также отмечает, что на 14 декабря в Большом театре был запланирован показ балета «Коппелия», но из-за смерти балетмейстера Сергея Вихарева (он умер 2 июня в возрасте 55 лет) спектакль могут отложить. Его место в афише, как предполагает балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова, может занять «Нуреев».