«ОВД-Инфо»: на акции в Москве задержали 866 человек, 32 из них оставили на ночь в полиции

В Москве на протестной акции 12 июня задержали 866 человек. Такие цифры, по сведениям на утро 13 июня, приводит «ОВД-Инфо».

Задержанных доставили в 42 московских отдела полиции, после чего большинство из них отпустили. При этом минимум 32 человека были оставлены на ночь в 11 отделах.

При этом полиция официально сообщила только о 150 задержанных в Москве и о 500 задержанных в Санкт-Петербурге.

Как пишет «ОВД-Инфо», в 14 петербургских отделах полиции задержанных оставили на ночь. По данным на 3 часа ночи, там находились 245 человек. Остались ли все они в отделах до утра, не уточняется.

«Фонтанка» сообщает, что на задержанных в Петербурге составлено 400 административных протоколов, которые рассмотрят только утром 13 июня. По информации издания, все четыреста фигурантов административных материалов оставлены в отделах полиции на ночь. Около 140 задержанных — несовершеннолетние.