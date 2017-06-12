На двух участников акции в Москве завели дела о нападении на полицейского

Правоохранительные органы завели уголовные дела в отношении двух участников антикоррупционной акции в Москве. Их подозревают в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. «Интерфакс» сообщает об этом со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, один сотрудник Росгвардии получил травмы во время пресечения несогласованной акции в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что из ОВД «Люблино» два человека доставлены в СК в связи с тем, что их подозревают в применении газового баллончика против сотрудника Росгвардии. В Росгвардии также сообщали, что один боец получил ожог глаза и обратился за медицинской помощью.

Новость дополняется.