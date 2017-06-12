На двух участников акции в Москве завели дела о нападении на полицейского
Правоохранительные органы завели уголовные дела в отношении двух участников антикоррупционной акции в Москве. Их подозревают в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. «Интерфакс» сообщает об этом со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника издания, один сотрудник Росгвардии получил травмы во время пресечения несогласованной акции в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что из ОВД «Люблино» два человека доставлены в СК в связи с тем, что их подозревают в применении газового баллончика против сотрудника Росгвардии. В Росгвардии также сообщали, что один боец получил ожог глаза и обратился за медицинской помощью.
Новость дополняется.
В Москве на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции в рамках празднования Дня России, собрались участники антикоррупционной акции, которых стали задерживать сотрудники ОМОНа. Изначально акция должна была состояться на проспекте Сахарова, однако ее организатор Алексей Навальный отказался от проведения в согласованном месте в связи с тем, что с ним отказались работать прокатные компании, устанавливающие сцену и звук. Навальный утверждает, что это произошло по требованию мэрии Москвы.
Во время акции, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.