В Москве задержали около 700 человек
На антикоррупционной акции в центре Москвы задержаны не менее 679 человек. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо». По его информации, задержанных отвезли в 38 отделов полиции.
Пресс-центр МВД, как сообщает агентство «Интерфакс», распространил информацию о 150 задержанных.
В Петербурге, по словам координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова, число задержанных приближается к 400. Городские власти ранее сообщили, что в полицию доставили более 300 человек.
Акция против коррупции прошла в Москве на Тверской улице. Мэрия согласовала митинг на проспекте Сахарова, но организаторы заявили, что из-за давления властей подрядчики отказались установить там сцену и аппаратуру, в связи с чем акция переносится на Тверскую.
В Петербурге митингующие собрались на Марсовом поле. Городские власти предлагали провести акцию в Удельном парке.
По официальным данным, в акции в Москве участвовали около пяти тысяч человек, в Петербурге — около трех с половиной тысяч.