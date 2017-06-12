В Москве задержали около 700 человек

На антикоррупционной акции в центре Москвы задержаны не менее 679 человек. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо». По его информации, задержанных отвезли в 38 отделов полиции.

Пресс-центр МВД, как сообщает агентство «Интерфакс», распространил информацию о 150 задержанных.

В Петербурге, по словам координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова, число задержанных приближается к 400. Городские власти ранее сообщили, что в полицию доставили более 300 человек.