В Санкт-Петербурге задержали более 300 участников антикоррупционной акции

В Санкт-Петербурге полицейские задержали более 300 участников акции на Марсовом поле, сообщили в Смольном. По официальным данным, в митинге участвовали около трех с половиной тысяч человек. «Фонтанка» оценивает число участников примерно в 10 тысяч человек.

Власти отказались согласовать акцию в Петербурге, поскольку не хотели, чтобы люди вышли на Марсово поле. Смольный предлагал им поехать в Удельный парк ближе к окраине города.