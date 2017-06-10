Путин в интервью Оливеру Стоуну упомянул своих внуков
В фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который будет показан в США 12–15 июня, президент РФ Владимир Путин упоминает своих внуков. Об этом сообщает телеканал CNN, журналисты которого посмотрели первые две серии.
Разговор о внуках в фильме заводит Стоун, спрашивая: «Вы любите своих внуков?» Путин отвечает утвердительно, но отмечает, что у него есть не так много времени на то, чтобы играть с ними.
Есть ли в фильме какие-то подробности о внуках президента России, CNN не уточняет.
Премьера «Интервью с Путиным» на канале Showtime состоится 12–15 июня. В России фильм покажет Первый канал 19–22 июня.
У Владимира Путина и его бывшей жены Людмилы Путиной есть две дочери, Мария и Катерина. Официально об их жизни ничего неизвестно. По данным СМИ, Мария занимается наукой; она замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном (и носит его фамилию), у них есть дочь.
Катерина, по информации журналистов, использует фамилию Тихонова и возглавляет фонд «Иннопрактика», который занимается проектом научной долины МГУ. Она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым, есть ли у них дети — неизвестно.
Президент России Владимир Путин, как правило, отказывается отвечать на вопросы о своей семье. В частности, он не подтвердил и не опроверг, приходится ли ему дочерью Катерина Тихонова. Официальных сообщений о том, есть ли у него внуки, также не было.