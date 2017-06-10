Путин в интервью Оливеру Стоуну упомянул своих внуков

В фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который будет показан в США 12–15 июня, президент РФ Владимир Путин упоминает своих внуков. Об этом сообщает телеканал CNN, журналисты которого посмотрели первые две серии.

Разговор о внуках в фильме заводит Стоун, спрашивая: «Вы любите своих внуков?» Путин отвечает утвердительно, но отмечает, что у него есть не так много времени на то, чтобы играть с ними.

Есть ли в фильме какие-то подробности о внуках президента России, CNN не уточняет.

Премьера «Интервью с Путиным» на канале Showtime состоится 12–15 июня. В России фильм покажет Первый канал 19–22 июня.