Оливер Стоун спросил Владимира Путина, пошел бы он с геем в душ на подводной лодке. Путин напомнил, что он дзюдоист

Режиссер Оливер Стоун в интервью с Владимиром Путиным для своего документального сериала спросил президента России о притеснении геев — в частности, про закон о гей-пропаганде. Путин ответил, что никаких ограничений для гомосексуалов в России нет.

Тогда Оливер Стоун спросил, пошел бы Путин с геем в душ на подводной лодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — ответил Путин.

Снятый Стоуном документальный сериал про Владимира Путина начнут показывать 12 июня. Американские журналисты уже получили доступ к двум первым эпизодам из четырех — и пересказали их.

В трейлерах сериала вопроса про геев нет. Зато есть фраза Путина о том, что при войне России и США никто не выживет.