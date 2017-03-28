«Фонтанка»: избирком разрешит провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Фонтанка.ру
10:52, 28 марта 2017
Требует подтверждения

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга подготовила проект решения о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой оказался этот документ.

По данным издания, голосование в избиркоме пройдет 28 марта. Затем вопрос о референдуме передадут на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На референдуме предлагается спросить петербуржцев, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями, при возможности проведения в них церковных служб.

«Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям федерального закона и закона Санкт-Петербурга», — говорится в проекте решения.

Фонтанка.ру
Проведения референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ добивается инициативная группа с участием оппозиционных депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Первую заявку избирком рассматривать отказался, сославшись на неверное оформление документов, но инициативная группа немедленно подала другую.
В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Такое решение вызвало массовые протесты, в городе прошла серия митингов.
В середине февраля сразу несколько крупнейших российских СМИ сообщили со ссылкой на неназванного федерального чиновника, что решение о передаче собора церкви не было согласовано с президентом России Владимиром Путиным.

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