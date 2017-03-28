«Фонтанка»: избирком разрешит провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга подготовила проект решения о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой оказался этот документ.

По данным издания, голосование в избиркоме пройдет 28 марта. Затем вопрос о референдуме передадут на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На референдуме предлагается спросить петербуржцев, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями, при возможности проведения в них церковных служб.