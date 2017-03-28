Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакиевскому собору

На референдуме жителей города планируется спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями, при возможности проведения в них церковных служб.

Решение о проведении референдума теперь должно принять законодательное собрание города.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, который власти города решили передать Русской православной церкви (РПЦ).

Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года распорядились начать подготовку к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В Петербурге прошли несколько массовых акций протеста против передачи собора церкви, участники которых, в числе прочего, указывали, что музей, действующий в Исаакие, прекратит свое существование.

Решение отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ пытались оспорить в судах, однако иски были отклонены. Первую заявку на проведение референдума горизбирком также отклонил из-за неправильного оформления документов.

Референдумы в Санкт-Петербурге не проводились с 1991 года.